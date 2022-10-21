"Займитесь саморазвитием": Путин придумал, как побороть алкоголизм в России

Путин уже третий раз на встречах с губернаторами признает проблему массового алкоголизма в регионах. В некоторых областях показатель заболеваемости с диагнозом "алкогольный психоз" превышает норму более, чем в 2 раза.

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Алкоголизм в России можно победить не путем запретов, а предложением развития личностей россиян в интересном деле. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, пишет агентство "РИА Новости".

"Надо, чтобы людям было чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби — вот это чрезвычайно важно и совершенно точно поможет", — сказал он.

По словам Путина, Россия придерживается общепринятой практики в борьбе с алкоголизацией населения. Президент РФ считает, что в целом по стране в этом плане "хорошие результаты" и проблема — решаемая.

Путин акцентировал внимание на высоком уровне употребления алкоголя в Магаданской области.

[ + – ] Путин акцентировал внимание на высоком уровне употребления алкоголя в Магаданской области

"Это связано не с тем, что пьяницы в Магаданской области живут. Наверняка это связано с недостаточностью развития социальной инфраструктуры", — отметил президент.

По мнению Путина, в области нужно уделить больше внимания строительству новых спортивных объектов.

Это уже третий раз, когда Путин признает массовый алкоголизм в регионах на встречах с губернаторами. В августе этого года он учил главу Владимирской области Александра Авдеева, как побороть пьянство.

"Показатель заболеваемости с диагнозом "алкоголизм" и "алкогольный психоз" в 2021 году составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза. Это много", — говорил Путин.

В Магаданской области радуются построенным дорогам

РосСМИ также пишут, что в начале беседы с Носовым Путин заметил высокую безработицу и сокращение темпов строительства в регионе.

"Не очень понятно, почему так, что это такое, откуда это. Или есть какие-то объективные вещи, может быть?" – спросил президент РФ.

Носов объяснил это колебаниями статистики и сказал, что с 2018 года строительство выросло в 2 раза.

"В этом году мы сделаем рекордный для Колымы объем по асфальтированию дорог – 35 километров. Может кто-то удивится, что не много, а для Колымы это очень много", — заявил чиновник.

Напомним, что на совещании с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым 9 августа Владимир Путин называл зависимость россиян от алкоголя острой проблемой.

Ученые ранее выяснили, что четыре порции алкоголя каждую неделю способны вызывать изменения в мозге. Специалисты увязали употребление алкоголя с ранним развитием деменции.