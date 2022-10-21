"Займіться саморозвитком": Путін придумав, як побороти алкоголізм у Росії

Путін уже втретє на зустрічах із губернаторами визнає проблему масового алкоголізму в регіонах. У деяких областях показник захворюваності з діагнозом "алкогольний психоз" перевищує норму у понад 2 рази.

Related video

Алкоголізм у Росії можна перемогти не шляхом заборон, а пропозицією розвитку особистостей росіян у цікавій справі. Про це сказав президент РФ Володимир Путін на зустрічі з губернатором Магаданської області Сергієм Носовим, пише агентство "РИА Новости".

"Треба, щоб людям було чим займатися. Упевнений, не заборона, а саме можливість зайнятися саморозвитком, цікавою справою, розвивати свої хобі — ось це надзвичайно важливо і достеменно допоможе", — сказав він.

За словами Путіна, Росія дотримується загальноприйнятої практики у боротьбі з алкоголізацією населення. Президент РФ вважає, що загалом по країні в цьому плані "хороші результати" і проблему можна розв'язати.

Путін наголосив на високому рівні вживання алкоголю в Магаданській області.

[ + – ] Путін наголосив на високому рівні вживання алкоголю в Магаданській області

"Це пов'язано не з тим, що п'яниці в Магаданській області живуть. Напевно, це пов'язано з недостатністю розвитку соціальної інфраструктури", — зазначив президент.

На думку Путіна, в області слід приділити більше уваги будівництву нових спортивних об'єктів.

Це вже втретє, коли Путін визнає масовий алкоголізм у регіонах на зустрічах із губернаторами. У серпні цього року він навчав голову Володимирської області Олександра Авдєєва, як подолати пияцтво.

"Показник захворюваності з діагнозом "алкоголізм" та "алкогольний психоз" у 2021 році склав 122,6 випадку на 100 тисяч громадян, що перевищує показник по Росії у 2,6 раза. Це багато", — говорив Путін.

У Магаданській області радіють збудованим дорогам

РосЗМІ також пишуть, що на початку бесіди з Носовим Путін помітив високе безробіття та скорочення темпів будівництва в регіоні.

"Не дуже зрозуміло, чому так, що це таке, звідки це. Чи є якісь об'єктивні речі, можливо?" — запитав президент РФ.

Носов пояснив це коливаннями статистики та сказав, що з 2018 року будівництво зросло вдвічі.

"Цього року ми зробимо рекордний для Колими обсяг асфальту доріг — 35 кілометрів. Може хтось здивується, що не багато, а для Колими це дуже багато", — заявив чиновник.

Нагадаємо, що на нараді з тво губернатора Кіровської області Олександром Соколовим 9 серпня Володимир Путін називав залежність росіян від алкоголю гострою проблемою.

Вчені раніше з'ясували, що чотири порції алкоголю щотижня здатні викликати зміни у мозку. Фахівці пов'язали вживання алкоголю з раннім розвитком деменції.