В России засекретили данные о переброске заключенных на войну в Украине, – правозащитники

Мобилизованных заключенных на бумагах переводят в другие тюрьмы. По данным проекта "Gulagu.net" осужденных за убийства этапировали в Крым и уже перебросили в Запорожскую область.

Related video

Заключенных, которых отправили на войну в Украине, на бумагах переводят в другие места лишения свободы. Об этом сообщил в Telegram глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Юрист опубликовал приказ начальника внутренней службы исправительной колонии №5 в Пензенской области России по фамилии Тренькин. В документе от 20 октября этого года сказано, что заключенные не могут участвовать в судах по собственным делам.

[ + – ] Местонахождение зеков стало государственной тайной

"Данные заключенные выбыли в другое исправительное учреждение", — отметил начальник.

Местонахождение этой категории лиц стало государственной тайной, доступ к информации ограничен законом России "О гостайне", сказано в распоряжении.

Осужденных за убийства отправили в Запорожскую область

Правозащитный проект "Gulagu.net" представил фото и видео российских осужденных в Украине и контракт под грифом "Секретно", который российские силовики принуждают подписывать тысячи зеков.

"Мы получили фото и видео осужденных за убийства, которые они делали уже на территории Запорожской области Украины", — подчеркнули авторы.

После прилета 4 октября руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в ИК-4 в Ставропольскому краю навойну этапировали 147 осужденных. А 10 октября из этой колонии забрали еще 119 осужденных для спецотряда "Шторм".

Зеков этапировали в Крым и далее перебросили в Запорожскую область.

[ + – ] Российских зеков уже перебросили в Запорожскую область

"На этих видео осужденные к длительным срокам за убийства живут в домах украинцев, используют их бесплатно в качестве водителей, забирают у них автомобили, скот, который убивают и делают себе шашлыки", — прокомментировали правозащитники.

В Украину, по информации проекта, попал осужденный за разбой и убийство подполковника ФСИН Ларисы Бесланеевой, бывший силовик Мурат Будаев. В 2021-м его приговорили к 19 годам лишения свободы, а в октябре этого года его сделали командиром подразделения.

В это же образование силовики включили других россиян, отбівающих сроки за убийства и пытки.

Напомним, что наемники ЧВК "Вагнера" расстреляли более 40 заключенных, которых привезли воевать в Украину. Наказывают тех, кто стремится бежать к ВСУ.

Минобороны России начало набирать в армию заключенных еще в сентябре. В спецбатальон "Шторм" набирают сидевших бывших силовиков.