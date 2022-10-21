У Росії засекретили дані про перекидання ув'язнених на війну в Україні, – правозахисники

Мобілізованих ув'язнених на паперах переводять в інші в'язниці. За даними проєкту "Gulagu.net", засуджених за вбивства етапували в Крим і вже перекинули в Запорізьку область.

Related video

Ув'язнених, яких відправили на війну в Україні, на паперах переводять в інші місця позбавлення волі. Про це повідомив у Telegram голова правозахисної групи "Агора" Павло Чиков.

Юрист опублікував наказ начальника внутрішньої служби виправної колонії №5 у Пензенській області Росії на прізвище Тренькін. У документі від 20 жовтня цього року сказано, що ув'язнені не можуть брати участь у судах із власних справ.

[ + – ] Місцезнаходження зеків стало державною таємницею

"Ці ув'язнені вибули в іншу виправну установу", — зазначив начальник.

Місцезнаходження цієї категорії осіб стало державною таємницею, доступ до інформації обмежений законом Росії "Про держтаємницю", сказано у розпорядженні.

Засуджених за вбивства відправили в Запорізьку область

Правозахисний проєкт "Gulagu.net" представив фото та відео російських засуджених в Україні та контракт під грифом "Секретно", який російські силовики змушують підписувати тисячі зеків.

"Ми отримали фото та відео засуджених за вбивства, які вони робили вже на території Запорізької області України", — наголосили автори.

Після прильоту 4 жовтня керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина до ВК-4 у Ставропольському краї на війну етапували 147 засуджених. А 10 жовтня із цієї колонії забрали ще 119 засуджених для спецзагону "Шторм".

Зеків етапували в Крим і далі перекинули у Запорізьку область.

[ + – ] Російських зеків уже перекинули у Запорізьку область

"На цих відео засуджені до тривалих термінів за вбивства живуть у будинках українців, використовують їх безкоштовно як водії, забирають у них автомобілі, худобу, яку вбивають і роблять собі шашлики", — прокоментували правозахисники.

В Україну, за інформацією проєкту, потрапив засуджений за розбій і вбивство підполковника ФСВП Лариси Бесланєєвої, колишній силовик Мурат Будаєв. У 2021-му його засудили до 19 років позбавлення волі, а в жовтні цього року його зробили командиром підрозділу.

У це ж утворення силовики включили інших росіян, які відбувають терміни за вбивства та тортури.

Нагадаємо, що найманці ПВК "Вагнера" розстріляли понад 40 ув'язнених, яких привезли воювати в Україну. Карають тих, хто прагне тікати в ЗСУ.

Міноборони Росії почало набирати в армію ув'язнених ще у вересні. У спецбатальйон "Шторм" набирають колишніх силовиків, котрі сиділи.