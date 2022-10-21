Заблокировали выдачу виз: представителей РФ не пустили на ядерную конференцию МАГАТЭ в США

Представители компании "Росатом" и "Ростехнадзор" планировали приехать на мероприятие в Вашингтон, однако будут вынуждены выступить по видеосвязи.

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Российская энергетическая государственная корпорация "Росатом" утверждает, что США фактически заблокировали участие России в конференции по атомной энергии в Вашингтоне, не выдав въездных виз участникам мероприятия. Об этом сообщает издание Reuters.

Представители "Росатома" и "Ростехнадзора" планировали присутствовать на министерской конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вашингтоне 26-28 октября, но еще не получили визы.

"Мы считаем это проявлением неуважения со стороны Соединенных Штатов к МАГАТЭ. Американская сторона фактически заблокировала участие России в этой международной конференции МАГАТЭ, которую она обязалась провести в США", — заявили в "Росатоме".

В компании сообщил, что ее генеральный директор Алексей Лихачев примет участие по видеосвязи.

Что известно о "Росатоме"

Компания была создана президентом РФ Владимиром Путиным в 2007 году. Она контролирует производство урана и ядерного топлива в России, а также электростанции и множество предприятий атомной отрасли.

Напомним, 5 октября президент РФ Владимир Путин распорядился обеспечить принятие захваченной Запорожской АЭС в федеральную собственность. А 10 российские оккупанты в Энергодар нового "главу" станции Олега Романенко

Журналисты сообщали, что ВС РФ добиваются от работников захваченной ЗАЭС перейти на работу в "Росатом". По информации журналистов, оккупанты хотят сохранить персонал станции, так как подготовка новых сотрудников займет несколько лет.