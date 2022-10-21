Заблокували видавання віз: представників РФ не пустили на ядерну конференцію МАГАТЕ у США

Представники компанії "Росатом" і "Ростехнадзор" планували приїхати на захід у Вашингтон, проте будуть змушені виступити по відеозв'язку.

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Російська енергетична державна корпорація "Росатом" стверджує, що США фактично заблокували участь Росії у конференції з атомної енергії у Вашингтоні, не видавши в'їзних віз учасникам заходу. Про це повідомляє видання Reuters.

Представники "Росатома" та "Ростехнадзора" планували бути присутніми на міністерській конференції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у Вашингтоні 26-28 жовтня, але ще не отримали візи.

"Ми вважаємо це проявом неповаги з боку Сполучених Штатів до МАГАТЕ. Американська сторона фактично заблокувала участь Росії у цій міжнародній конференції МАГАТЕ, яку вона зобов'язалася провести у США", — заявили в "Росатомі".

У компанії повідомили, що її генеральний директор Олексій Лихачов візьме участь по відеозв'язку.

Що відомо про "Росатом"

Компанія була створена президентом РФ Володимиром Путіним у 2007 році. Вона контролює виробництво урану та ядерного палива в Росії, а також електростанції і безліч підприємств атомної галузі.

Нагадаємо, 5 жовтня президент РФ Володимир Путін розпорядився забезпечити прийняття захопленої Запорізької АЕС у федеральну власність. А 10 російські окупанти привезли в Енергодар нового "голову" станції Олега Романенка.

Журналісти повідомляли, що ЗС РФ домагаються від працівників захопленої ЗАЕС перейти на роботу в "Росатом". За інформацією журналістів, окупанти хочуть зберегти персонал станції, оскільки підготовка нових співробітників триватиме кілька років.