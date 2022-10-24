Идиот и болван: Маск "набросился" на Каспарова из-за войны в Украине

Ранее гроссмейстер раскритиковал предложение Маска закончить российско-украинскую войну на условиях Москвы. В ответ на критику основатель SpaceX обозвал Каспарова грубыми словами.

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Бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск, который ранее уже попадал в скандалы из-за высказываний по поводу войны в Украине, обозвал идиотом и болваном шахматиста Гарри Каспарова. Соответсвующая публикация появилась на личной странице Маска в Твиттере.

Как известно, Гарри Каспаров ранее раскритиковал Маска за его "мирный план" по окончанию российско-украинской войны (бизнесмен считает, что Украина должна отказаться от прав на АР Крым, чтоб не допустить ядерной войны в рамках вооруженного конфликта с Россией, — ред.).

"Почему люди, сидящие в комфорте своих особняков в Силиконовой долине, рассказывают Украине, как вести свои дела?" — риторически заметил шахматист.

Основатель SpaceX ответил гроссмейстеру на это следующее:

"Хотя Каспаров действительно играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот. У меня нет ни дома, ни уж тем более особняка, болван", — написал Маск.

[ + – ] Илон Маск резко ответил Гарри Каспарову на критику своего "мирного плана" в отношении Украины Фото: Скриншот

Напомним, недавно Илон Маск предложил закончить войну в Украине на условиях РФ. Американский бизнесмен назвал 4 условия перемирия с Россией, по которым Украина должна стать нейтральным государством. При этом, по его мнению, полуостров был отдан нашей стране в результате "ошибки Хрущева".

Отметим что оккупационные власти в Крыму практически сразу пригласили Илона Маска в Крым после резонансного твита. В так называемом "парламенте" захваченного полуострова считают, что американский бизнесмен может показать всему миру, что Крым –– это "исконно русская земля".