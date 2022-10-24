Ідіот і йолоп: Маск "накинувся" на Каспарова через війну в Україні

Раніше гросмейстер розкритикував пропозицію Маска закінчити російсько-українську війну на умовах Москви. У відповідь на критику засновник SpaceX обізвав Каспарова грубими словами.

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Бізнесмен і засновник SpaceX Ілон Маск, який раніше вже потрапляв у скандали через висловлювання з приводу війни в Україні, обізвав ідіотом і йолопом шахіста Гаррі Каспарова. Відповідний твіт з'явився на особистому акаунті Маска у твітері.

Як відомо, Гаррі Каспаров раніше розкритикував Маска за його "мирний план" після закінчення російсько-української війни (бізнесмен вважає, що Україна має відмовитися від прав на АР Крим, щоб не допустити ядерної війни в межах збройного конфлікту з Росією, — ред.).

"Чому люди, які сидять у комфорті своїх маєтків у Силіконовій долині, розповідають Україні, як вести свої справи?" — риторично помітив шахіст.

Засновник SpaceX відповів гросмейстеру на це:

"Хоча Каспаров дійсно грає в шахи майже так само добре, як мій iPhone, в іншому він ідіот. У мене немає ні будинка, ні особливо маєтка, йолоп", — написав Маск.

[ + – ] Ілон Маск різко відповів Гаррі Каспарову на критику свого "мирного плану" щодо України Фото: Скриншот

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск запропонував закінчити війну в Україні на умовах РФ. Американський бізнесмен назвав 4 умови перемир'я з Росією, за якими Україна має стати нейтральною державою. При цьому, на його думку, острів був відданий нашій країні внаслідок "помилки Хрущова".

Зазначимо, що окупаційна влада в Криму практично відразу запросила Ілона Маска в Крим після резонансного твіту. У так званому "парламенті" захопленого півострова вважають, що американський бізнесмен може показати всьому світу, що Крим — це "споконвічно російська земля".