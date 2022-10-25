"Наша страна борется с бурей": Лиз Трасс с семьей покинула Даунинг-стрит (видео)

Бывшая премьер-министр Великобритании рассказала о том, что успела сделать ее команда за 45 дней, и пожелала своему преемнику Риши Сунаку успехов.

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Лиз Трасс, пробывшая в должности главы британского правительства 45 дней, вместе со своей семьей покинула официальную резиденцию на Даунинг-стрит. Видео с ее прощальной речью опубликовало BBC.

Выступая перед журналистами, она подчеркнула, что ее правительство даже за столь короткий период успело принять "решительные и безотлагательные меры", включая отмену повышения взносов социального страхования.

"Мы возвращаем нашу энергетическую независимость, чтобы мы никогда больше не были обязаны колебаниям мирового рынка или злонамеренным иностранным державам", –– также отметила Трасс.

По словам политика, Великобритания не может себе позволить быть страной с низкими темпами роста, где существует пропасть между разными слоями населения. Она подчеркнула, что Соединенное Королевство должно воспользоваться всеми преимуществами "брекзита", чтобы сегодня действовать по-другому и добиваться лучших результатов.

Также Трасс в своей прощальной речи вспомнила об Украине.

"Сейчас более чем когда-либо мы должны поддержать Украину в их смелой борьбе против путинской агрессии. Украина должна победить", –– подчеркнула она и добавила, что Великобритания должна укреплять свою обороноспособность.

Она пожелала успехов своему преемнику Риши Сунаку и в завершение сказала, что смотрит с оптимизмом в будущее Соединенного Королевства.

"Наша страна продолжает бороться с бурей. Но я верю в Великобританию, я верю в британский народ и знаю, что впереди нас ждут более светлые дни", –– резюмировала она.

Напомним, новым премьер-министром Великобритании станет Риши Сунак. Его соперница в предвыборной гонке Пенни Мордонт не получила достаточной поддержки законодателей, а Борис Джонсон отказался от участия в борьбе.

Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании 20 октября. Она продержалась на должности всего 45 дней.