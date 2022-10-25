"Наша країна бореться з бурею": Ліз Трасс із сім'єю покинула Даунінг-стріт (відео)

Колишня прем'єр-міністриня Великої Британії розповіла про те, що встигла зробити її команда за 45 днів, та побажала своєму наступнику Ріші Сунаку успіхів.

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Ліз Трасс, яка пробула на посаді глави британського уряду 45 днів, разом зі своєю родиною залишила офіційну резиденцію на Даунінг-стріт. Відео з її прощальною промовою опублікувало ВВС.

Виступаючи перед журналістами, вона наголосила, що її уряд навіть за такий короткий період встиг вжити "рішучих і невідкладних заходів", враховуючи скасування підвищення внесків соціального страхування.

"Ми повертаємо нашу енергетичну незалежність, щоб ми ніколи більше не були повинні коливанням світового ринку або зловмисним іноземним державам", — також зазначила Трасс.

За словами політикині, Велика Британія не може дозволити собі бути країною з низькими темпами зростання, де існує прірва між різними верствами населення. Вона підкреслила, що Сполучене Королівство має скористатися всіма перевагами "брекзиту", щоб сьогодні діяти інакше й досягати кращих результатів.

Також Трасс у своїй прощальній промові згадала про Україну.

"Зараз більш ніж будь-коли ми повинні підтримати Україну в їхній сміливій боротьбі проти путінської агресії. Україна повинна перемогти", — наголосила вона і додала, що Велика Британія повинна зміцнювати свою обороноздатність.

Вона побажала успіхів своєму наступнику Ріші Сунаку й на завершення сказала, що дивиться з оптимізмом у майбутнє Сполученого Королівства.

"Наша країна продовжує боротися з бурею. Але я вірю у Велику Британію, я вірю в британський народ і знаю, що попереду на нас чекають світліші дні", — резюмувала вона.

Нагадаємо, новим прем'єр-міністром Великої Британії стане Ріші Сунак. Його суперниця у передвиборних перегонах Пенні Мордонт не отримала достатньої підтримки законодавців, а Борис Джонсон відмовився від участі у боротьбі.

Ліз Трасс подала у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії 20 жовтня. Вона протрималася на посаді лише 45 днів.