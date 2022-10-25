Правь Британией! Как выходец из колонии Риши Сунак возглавил империю

Кто такой Риши Сунак? Как ему удалось сделать столь блестящую головокружительную карьеру и фактически вытеснить такого политического мастодонта, как Борис Джонсон, со своего пути? Обретет ли Туманный Альбион \стабильность политического процесса? Но самое важное для украинцев — продолжит ли новый премьер-министр Великобритании так же поддерживать нашу страну, как это делали его предшественники? Фокус искал ответы на эти важные вопросы.

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Оставшись без конкурентов на выборах главы Консервативной партии, бывший министр финансов Риши Сунак возглавит партию и, соответственно, автоматически займет пост премьер-министра Великобритании.

В этот раз обошлось без общепартийных выборов. Возможно, во время войны и экономического кризиса избрать руководителя правительства в узком кругу, то есть, без популизма, непременно сопровождающего всеобщие выборы, это оптимальный вариант. А может быть, это единственный способ передать важный пост скрупулезному бухгалтеру, который нужен стране во времена спада экономики для принятия не очень популярных, но верных решений.

Кто такой Риши Сунак — новый премьер Великобритании

Выходец из семьи индийского происхождения, принадлежавшей к среднему классу (отец – врач, а мать – заведующая аптекой), Риши Сунак получил отличное образование в Оксфорде и Стэнфорде. Там познакомился со своей женой Акшатой Мурти – дочерью индийского миллиардера Нараяны Мурти. После окончания университета ему удалось быстро сделать карьеру на рынке ценных бумаг – он работал и стал партнером в компании по управлению хедж-фондами The Children's Investment Fund Management. Также Сунак работал финансовым аналитиком в Goldman Sachs и директором в компании своего тестя Catamaran Ventures.

Впервые избрался в Палату общин в возрасте 35 лет (2015 год). В правительстве Терезы Мэй занял должность младшего министра. Был активным поклонником Brexit, поэтому логично, что в 2019 году поддержал своего единомышленника по этому направлению Бориса Джонсона, в его правительстве Сунак уже стал министром финансов.

Риши Сунак и поддержка Украины

Когда мы затрагиваем вопрос поддержки Украины, то прежде всего стоит помнить, что Великобритания – демократическое государство, а правительство в ней — орган коллегиальный, поэтому военная поддержка Украины – это вопрос, который выходит за рамки полномочий одного лица, даже если это премьер-министр. Однако ясно, что глава правительства может кулуарно оказывать существенное влияние на такие аспекты как скорость, объем и качество оказания помощи. Поэтому его реальное, а не только публичное отношение к войне достаточно весомо.

Сам Риши Сунак в силу своих обязанностей министра финансов, напрямую не сталкивался с украинским вопросом – это все же больше прерогатива министра иностранных дел (в правительстве Бориса Джонсона этот пост занимала Лиз Трасс) и обороны (эту должность стабильно занимает Бен Уоллес, имеющий шанс "пережить" на ней уже третьего премьера).

[ + – ] Нового лидера Консервативной партии уже представили королю Фото: Getty Images [ + – ] Риши Сунак возглавил правительство в непростые времена для партии и страны Фото: Getty Images

Однако совсем отмолчаться Сунак тоже не мог, особенно в период летней избирательной кампании, когда каждый кандидат был вынужден высказаться по поводу всех важных тем, к которым, безусловно, относится самая большая война в Европе со времен Второй мировой.

24 августа Риши Сунак написал целое поздравительное письмо украинцам, в котором выразил свою поддержку "мужественным украинским воинам", обещал быть "другом на всю жизнь" и продолжить поддержку нашей страны и после войны, "помочь превратить ее в преуспевающее государство". Российско-украинская война не была в фокусе его предвыборной программы, но когда Сунака спрашивали об этом, он осуждал агрессию Путина и выступал за поддержку Украины как демократической и свободолюбивой нации.

Его предшественник Борис Джонсон на старте кампании 15 июля скептически отзывался о возможности Сунака поддерживать наше государство, намекая, что Лиз Трасс справится с этим лучше. Однако это могла быть игра хитрого политика на публику, ведь именно в Британии популярность Украины особенно высока.

Неожиданные факты как повод насторожиться

С другой стороны, ряд факторов обязывает каждого политика на словах поддерживать украинцев, а вот на деле есть определенные аргументы, которые побуждают насторожиться относительно нового главы правительства страны, которая стала едва ли не самым преданным партнером Украины в сопротивлении российской агрессии.

Максимилиан Гесс, научный сотрудник Института исследования внешней политики и консультант по политическим рискам в Лондоне считает, что у новоиспеченного лидера британского правительства может быть конфликт интересов, связанный с нашим государством, ведь его жена имеет долю в размере $474 млн в компании ее отца Infosys, которая, в свою очередь, имеет экономические интересы в РФ.

Риши Сунак уверяет, что интересы его супруги не влияют на его политические решения, а бизнес индийской компании можно списать на проблемы самой Индии, занимающей нейтралитет в войне. Однако замечания на этот счет стали распространяться в британской печати. Так, Антония Филмер из The Sunday Guardian отмечает, что Сунак не упомянул об этом факте в декларации госслужащего, где должен был указать на факты потенциального конфликта его личных интересов и интересов членов его семьи. Однако следует отметить, что в марте сам Сунак, как министр финансов, призвал компании, ведущие бизнес с РФ, прекратить эти взаимоотношения, чтобы не спонсировать агрессора.

Также Максимилиан Гесс отмечает, что у Риши Сунака нет ни четкого видения, как должна выглядеть победа Украины, ни долгосрочной стратегии поведения в условиях войны.

Слабые места Риши Сунака

В общем, семья Риши Сунака — это его слабое место с точки зрения публичной политики. Британцы не очень любят богатых. И богатый чиновник, призывающий людей пройти сквозь трудные времена, затянув пояса – не лучший электоральный образ. Возможно, именно в этом и причина проигрыша Сунака на общепартийных выборах летом?

Есть и более веские обвинения в его адрес. В частности, лейбористы (оппозиционная партия) утверждали, что Риши Сунак уклоняется от уплаты налогов, используя для этого оффшорные территории. Однако объективные доказательства продемонстрировать не смогли. Все же доказанным фактом оказалось, что его жена, не будучи подданной Великобритании, соответственно и не платила налоги со своего миллиардного бизнеса. Это было в рамках закона, однако с точки зрения имиджа несло существенные риски, как и то, что Сунак оставил себе Green card, которая упрощала ему в случае необходимости визиты в США.

Однако семейство Сунаков выкрутилось из этой ситуации – жена согласилась добровольно платить налоги в британскую казну, а Риши Сунак лишился всех иностранных документов.

[ + – ] Риши Сунак с дочкой на премьере фильма "Матильда" Фото: Getty Images

В целом до 2020 года, несмотря на участие в мажоритарных выборах в Палату общин, Риши Сунак не отличался чрезмерной публичностью. Его с Борисом Джонсоном считали идеальным тандемом, ведь эксцентричность премьера отлично компенсировалась "бухгалтерским" характером Риши. Тем не менее, летом 2022 года Сунак выступил против своего босса, подав в отставку сам и призвав сделать это коллег. Это в конце концов свергло правительство Бориса Джонсона, защищенного от парламента годичным иммунитетом.

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Интересно, что сам Сунак тоже был участником "ковидных вечеринок", за что, как и Борис Джонсон, уплатил соответствующий штраф.

Действительно, именно демарш Риши Сунака сверг правительство Джонсона, который до последнего сопротивлялся желанию верхушки консерваторов отправить его в отставку. Молодой финансист, похоже, является любимцем консервативного истеблишмента, ведь среди депутатов Палаты общин его поддержка в обеих кампаниях была неоспоримой. И именно лояльность депутатов позволила Риши Сунаку наконец занять высочайший выборный пост в Соединенном королевстве, вопреки мнению консерваторов — ведь непонятно, удалось бы ему выиграть общепартийные выборы, если бы члены парламента поддержали еще какую-то кандидатуру.

В его пользу, по словам Эше Нельсона из Лондонского бюро The New York Times, играет тот факт, что Риши Сунак спрогнозировал все проблемы, которые могут возникнуть в результате воплощения в жизнь экономической политики Лиз Трасс. Удачность его прогнозов жители британских островов смогли ощутить на собственной шкуре.

Что будет дальше?

Риши Сунак возглавил правительство в непростое время для партии и страны. Консерваторы находятся на грани электоральной катастрофы. Великобритания в сложном экономическом положении – сказываются последствия пандемии и выхода из ЕС. Риши Сунак является сторонником жесткой фискальной политики – увеличения налогов (так, корпоративный налог планируется увеличить с 19% до 25%) и урезания, насколько возможно, государственных расходов.

[ + – ] За каждым шагом Риши Сунака внимательно следят лейбористы Фото: Getty Images

Однако что именно Сунак планирует урезать, остается непонятным. Еще в прошлом году он отказался снижать расходы на медицину. Очевидно, что родная для его родителей отрасль неприкосновенна в его глазах. Однако чем-то жертвовать Риши Сунаку все же придется. И за каждым его шагом внимательно следят лейбористы, которые в любой момент готовы добиваться досрочных выборов, что, при имеющихся рейтингах, вообще может стереть консерваторов с политической карты Британии. Главное, чтобы это не были статьи бюджета, связанные с военной помощью Украине.

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