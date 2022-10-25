Псевдонейтралитет: глава еврейских общин Украины раскритиковал Израиль

Иосиф Зисельс подчеркнул, что украинские военные сейчас нуждаются в технических средствах защиты от ударных дронов, атаки которых со стороны ВС РФ приводят к массовым жертвам.

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Украинские евреи обратились к правительству Израиля и общественности с критикой по поводу позиции в росссийско-украинской войне. Обращение разместил исполнительный сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосиф Зисельс на своей странице в Фейсбуке.

По словам Зисельса, еврее — органическая часть украинского народа и они тоже страдают от боевых действий на территории Украины.

"Десятки тысяч евреев были вынуждены уехать, сотни погибли. Подавляющее большинство из них – мирные граждане, которых догнали российские ракеты", — написал Зисельс.

Также он напомнил о том, что ракетные удары разрушают синагоги, еврейские кладбища и монументы, возведенные в память о Холокосте.

В связи с этим Зисельс от имени евреев Украины назвал позицию, которое заняло правительство Израиля по отношению к событиям российско-украинской войны "пассивной позицией псевдонейтралитета". А логику, которая привела к таким действиям, — "аморальной и неоправданной".

"Попытка не разгневать Россию ничем не отличается от попыток задобрить террористов. И Украина, и Израиль прекрасно знают, чем чревата подобная линия поведения", — подчеркнул Зисельс.

Он призвал Израиль присоединиться к союзу демократических и свободных стран, которые объединили свои усилия в борьбе с государством-агрессором Россией. Также Зисельс попросил у официального Иерусалима технические средства, которые помогли бы украинским военным противостоять ударным дронам.

Напомним, ранее украинский посол сказал, когда Израиль станет больше помогать Украине. По словам Евгения Корнийчука, в Украине переоценили возможность военной помощи Израиля, поскольку их мощности производства не предполагают большого экспорта.

Перед этим правительство Украины направило Израилю официальный запрос на получение систем ПВО, которые могли бы ощутимо снизить опасность ракетных ударов россиян и атак иранскими дронами.