Псевдонейтралітет: голова єврейських громад України розкритикував Ізраїль

Йосип Зісельс наголосив, що українські військові зараз потребують технічних засобів захисту від ударних дронів, атаки яких з боку ЗС РФ призводять до масових жертв.

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Українські євреї звернулися до уряду Ізраїлю та громадськості з критикою щодо позиції у російсько-українській війні. Звернення розмістив виконавчий співпрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України Йосип Зісельс на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами Зісельса, євреї є органічною частиною українського народу і вони теж страждають від бойових дій на території України.

"Десятки тисяч євреїв були змушені виїхати, сотні загинули. Переважна більшість із них — мирні громадяни, яких наздогнали російські ракети", — написав Зісельс.

Також він нагадав про те, що ракетні удари руйнують синагоги, єврейські цвинтарі та монументи, зведені на згадку про Голокост.

У зв'язку з цим Зісельс від імені євреїв України назвав позицію, яку зайняв уряд Ізраїлю стосовно подій російсько-української війни, "пасивною позицією псевдонейтралітету". А логіку, яка призвела до таких дій, — "аморальною та невиправданою".

"Спроба не розгнівати Росію нічим не відрізняється від спроб задобрити терористів. І Україна, і Ізраїль чудово знають, чим загрожує така лінія поведінки", — наголосив Зісельс.

Він закликав Ізраїль приєднатися до союзу демократичних та вільних країн, які об'єднали свої зусилля у боротьбі з державою-агресором Росією. Також Зісельс попросив в офіційного Єрусалима технічні засоби, які б допомогли українським військовим протистояти ударним дронам.

Нагадаємо, раніше український посол сказав, коли Ізраїль більше допомагатиме Україні. За словами Євгена Корнійчука, в Україні переоцінили можливість військової допомоги Ізраїлю, оскільки їх потужність виробництва не передбачає великого експорту.

Перед цим уряд України надіслав Ізраїлю офіційний запит на отримання систем ППО, які могли б відчутно зменшити небезпеку ракетних ударів росіян та атак іранськими дронами.