Пятки сверкают: после гибели коллеги в Украине из мэрии Москвы сбежала треть персонала, — СМИ

По информации журналистов, из-за массового исхода чиновников качество работы многих департаментов правительства московской столицы резко упало.

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В московской мэрии наблюдается "заметный отток сотрудников", сообщили российскому изданию "Верстка" источники в правительстве Москвы. Большинство из них после начала мобилизации в России взяли отпуска и отправились за границу. Из отпусков мужчины не вернулись.

Другой близкий к столичным властям источник рассказал, что в некоторых отделах мэрии из-за отъезда мужчин количество сотрудников сократилось на 20–30%. От такого "исхода" больше всего пострадали крупные департаменты мэрии — ЖКХ, здравоохранения, образования.

В результате кадрового голода качество работы резко упало: нехватка специалистов, прежде всего, айтишников, привела к тому, что некоторые отделы сутками простаивают или не могут использовать электронный документооборот.

Без руководителей

Издание отмечает, что московские чиновники бегут из страны, так как боятся оказаться на войне. Низшему звену обещанную бронь вовремя не предоставили, поэтому мужчины стремятся убраться из России. Многие уезжают в Кыргызстан, считая, что жить там дешево, а местные доброжелательно относятся к россиянам.

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Однако некоторую часть чиновников успели мобилизовать. По данным журналистов, в результате некоторые учреждения российской столицы остались без руководителей: заместителей начальников, глав управлений и отделов.

В октябре масла в огонь подлила гибель начальника отдела в правительстве Москвы Алексея Мартынова, которого мобилизовали 23 сентября. Его почти сразу отправили на фронт, где он и погиб.

Глядя на это, многие чиновники решили не дожидаться повестки. Не уволившись и не оповестив об отъезде руководство, мужчины правдами и неправдами пытаются уехать из страны.

"Они бегут так, что пятки сверкают, — рассказал один из собеседник издания. — До смешного: уезжают, оставив на рабочем месте вещи, не помыв кружку".

Напомним, 28-летний Алексей Мартынов погиб в Украине 10 октября. Боевого опыта у московского чиновника не было, подготовку он не проходил, однако его бросили на передовую спустя несколько дней после мобилизации.

Ранее сообщалось, что в Луганской области мобилизованные отказались идти в бой, так как их отправили на обстреливаемые минометами боевые позиции "на убой", с одними автоматами.