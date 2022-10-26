Накивають п'ятами: після загибелі колеги в Україні з мерії Москви втекла третина персоналу, — ЗМІ

За інформацією журналістів, через масовий результат чиновників якість роботи багатьох департаментів уряду московської столиці різко впала.

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У московській мерії спостерігається "помітний відтік співробітників", повідомили російському виданню "Верстка" джерела в уряді Москви. Більшість із них після початку мобілізації в Росії взяли відпустки та вирушили за кордон. Із відпусток чоловіки не повернулися.

Інше близьке до столичної влади джерело розповіло, що в деяких відділах мерії через від'їзд чоловіків кількість співробітників скоротилася на 20–30%. Від такого "результату" найбільше постраждали великі департаменти мерії — ЖКГ, охорони здоров'я, освіти.

Унаслідок кадрового голоду якість роботи різко впала: нестача фахівців, перш за все, айтішників, призвела до того, що деякі відділи цілодобово простоюють або не можуть використовувати електронний документообіг.

Без керівників

Видання зазначає, що московські чиновники тікають із країни, бо бояться опинитися на війні. Нижчій ланці обіцяну броню вчасно не надали, тому чоловіки прагнуть втекти з Росії. Багато хто їде в Киргизстан, вважаючи, що жити там дешево, а місцеві доброзичливо ставляться до росіян.

[ + – ] Мобілізації не бояться тільки високопоставлені чиновники мерії Москви, середня і нижча ланка вважає за краще не ризикувати

Проте, деяку частину чиновників встигли мобілізувати. За даними журналістів, унаслідок деякі установи російської столиці залишилися без керівників: заступників начальників, голів управлінь і відділів.

У жовтні олії у вогонь підлила загибель начальника відділу в уряді Москви Олексія Мартинова, якого мобілізували 23 вересня. Його майже одразу відправили на фронт, де він і загинув.

Дивлячись на це, багато чиновників вирішили не чекати повістки. Не звільнившись і не сповістивши про від'їзд керівництво, чоловіки правдами та неправдами намагаються виїхати з країни.

"Вони тікають так, що п'яти виблискують, — розповів один зі співрозмовників видання. — До смішного: їдуть, залишивши на робочому місці речі, не помивши чашку".

Нагадаємо, 28-річний Олексій Мартинов загинув в Україні 10 жовтня. Бойового досвіду в московського чиновника не було, підготовку він не проходив, проте його кинули на передову через кілька днів після мобілізації.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області мобілізовані відмовилися йти в бій, оскільки їх відправили на бойові позиції "на забій", які обстрілювали міномети, з одними автоматами.