Поджигатель скрылся: в Москве подожгли приемную главы "Единой России" Дмитрия Медведева

В окно здания пропутинской партии в центре российской столицы неизвестный бросил "коктейль Молотова" и сбежал до приезда полиции.

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Ночью 26 октября в Москве подожгли общественную приемную председателя партии "Единой России" Дмитрия Медведева, сообщает ASTRА.

По данным издания, неизвестный, которого так и не удалось задержать полицейским, использовал "коктейль Молотова". Подойдя к зданию, расположенному в центре российской столицы на Кутузовском проспекте, он бросил в окно бутылку с зажигательной смесью.

Разгорелся пожар, однако охранники потушили его до приезда пожарных.

[ + – ] Здание приемной Дмитрия Медведева нходится в центре Москвы

Издание "Медуза", которое ведет подсчет поджогов российских военкоматов и административных зданий, сообщает, что той же ночью неизвестные подожгли военкомат в столице Тывы Кызыле. Всего со дня объявления мобилизации, 21 сентября, в разных регионах России было совершено 30 поджогов различных госучреждений.

Ранее сообщалось, что в башкирском городе Салават на крыльце местного офиса "Единой России" подожгли резиновые покрышки. Эта акция стала ответом на призыв подпольного движения Башкортостана уклоняться от частичной мобилизации и бороться за выход республики из состава России.

Напомним, в сентябре на вилле российского пропагандиста Дмитрия Киселева в оккупированном Коктебеле сожгли машины.