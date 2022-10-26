Палій утік: у Москві підпалили приймальню глави "Единой России" Дмитра Медведєва

У вікно будівлі пропутінської партії у центрі російської столиці невідомий кинув "коктейль Молотова" та втік до приїзду поліції.

Related video

Вночі 26 жовтня у Москві підпалили громадську приймальню голови партії "Единой России" Дмитра Медведєва, повідомляє ASTRА.

За даними видання, невідомий, якого так і не вдалося затримати поліцейським, використав "коктейль Молотова". Підійшовши до будівлі, розташованої в центрі російської столиці на Кутузовському проспекті, він кинув у вікно пляшку із запальною сумішшю.

Розгорілася пожежа, проте охоронці загасили її до приїзду пожежників.

[ + – ] Будинок приймальні Дмитра Медведєва знаходиться в центрі Москви

Видання "Медуза", яке веде підрахунок підпалів російських військкоматів та адміністративних будівель, повідомляє, що тієї ж ночі невідомі підпалили військкомат у столиці Туви Кизилі. Усього з дня оголошення мобілізації, 21 вересня, у різних регіонах Росії було здійснено 30 підпалів різних держустанов.

Раніше повідомлялося, що в башкирському місті Салават на ґанку місцевого офісу "Единой России" підпалили гумові покришки. Ця акція стала відповіддю на заклик підпільного руху Башкортостану ухилятися від часткової мобілізації та боротися за вихід республіки зі складу Росії.

Нагадаємо, у вересні на віллі російського пропагандиста Дмитра Кисельова в окупованому Коктебелі спалили машини.