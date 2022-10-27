МИД Литвы подтвердил, что решение о допуске Собчак в страну могут пересмотреть

По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, российской телеведущей сейчас нет в санкционных списках, но она может там оказаться. Глава МИД страны заявил, что не знает, находится ли Собчак в Литве или уже выехала.

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что существует гипотетическая возможность пересмотра решения о допуске российской телеведущей и журналистки Ксении Собчак в страну. Об этом пишет балтийское новостное издание Delfi.

По словам главы МИД, в "черный список" вносят в том случае, если существует угроза для национальной безопасности, исходящая от пребывания иностранного гражданина в Литве. В этом случае человека могут внести в санкционный список, даже если он уже въехал в страну.

"Порядок она [Собчак] не нарушила, выполнила все, что полагается. Хочу подчеркнуть, что это не первый случай, когда граждане Израиля из России и Беларуси через Литву приезжают на территорию ЕС. Такой порядок", –– прокомментировал Ландсбергис.

Он также отметил, что в настоящее время Собчак не внесена в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и США. Однако это не значит, что предпосылки для такого решения не появятся в будущем, уточнил министр.

Как рассказал глава МИД, когда Литва формирует "черные списки", то делает это вместе с партнерами.

"Чтобы санкции были эффективными, должны договориться все страны", –– добавил он.

Ландсбергис также сказал, что не знает, находится ли российская ведущая сейчас в стране или уже покинула Литву.

Напомним, российская журналистка Ксения Собчак въехала на территорию Литвы по паспорту гражданки Израиля. Власти республики подтвердили, что Собчак находится в Литве и может оставаться там на законных основаниях в течение трех месяцев.

Вечером 25 октября в московском ресторане был задержан коммерческий директор медиахолдинга Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов по подозрению в вымогательстве денег за так называемые "блоки", гарантирующие неупоминание каналом той или иной персоны либо компании. 26 октября в загородном доме Ксении Собчак, расположенном в коттеджном поселке "Горки-8" в Московской области, проводился обыск.