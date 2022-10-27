Ксения Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту, — Департамент госбезопасности

Власти республики подтвердили, что Собчак находится в Литве и может оставаться там на законных основаниях в течение трех месяцев.

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Российская журналистка и блогер Ксения Собчак въехала на территорию Литвы по паспорту гражданки Израиля. Об этом в эфире радиостанции Ziniu radijas сообщил директор Департамента государственной безопасности республики Дарюс Яунишкис, передает агентство ТАСС.

Литовский чиновник подтвердил, что Собчак находится в стране. По его словам, конкретных данных о том, что ее пребывание в Литве может быть угрозой для государственной безопасности у ведомства нет.

"Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо, и находиться здесь в течение 90 суток", — сказал Яунишкис.

В свою очередь советник президента Литвы Кестутис Будрис отметил, что Пограничная служба Литвы не нарушила правил при пропуске Собчак в страну, однако ее статус может измениться после проверки на угрозу национальной безопасности.

Напомним, ранее был задержан коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов по подозрению в вымогательстве денег за так называемые "блоки", гарантирующие неупоминание каналом той или иной персоны либо компании. Вчера стало известно, что в загородном доме Ксении Собчак, расположенном в коттеджном поселке "Горки-8" в Московской области, проводился обыск.

Затем стало известно, что Собчак покинула Россию и въехала в Литву через белорусскую границу. В СМИ сообщалось, что журналистка, чтобы запутать оперативников, которые готовились ее задержать, специально купила авиабилеты в Турцию и Дубай. Известно, что журналистка стала подозреваемой по делу о вымогательстве, потерпевшей стороной в котором признан сотрудник российской корпорации "Ростех".

Ранее Фокус собрал подробности побега Собчак из России.