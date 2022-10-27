Ксенія Собчак в'їхала до Литви за ізраїльським паспортом, — Департамент держбезпеки

Влада республіки підтвердила, що Собчак перебуває в Литві і може залишатися там на законних підставах протягом трьох місяців.

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Російська журналістка та блогерка Ксенія Собчак в'їхала на територію Литви за паспортом громадянки Ізраїлю. Про це в ефірі радіостанції Ziniu radijas повідомив директор Департаменту державної безпеки республіки Дарюс Яунішкіс, повідомляє агентство ТАСС.

Литовський чиновник підтвердив, що Собчак перебуває у країні. За його словами, конкретних даних про те, що її перебування в Литві може бути загрозою для державної безпеки, відомство не має.

"Собчак є громадянкою Ізраїлю, тому за ізраїльським паспортом вона може в'їхати до Литви, візи не треба, і перебувати тут протягом 90 діб", — сказав Яунішкіс.

Зі свого боку радник президента Литви Кестутіс Будріс зазначив, що Прикордонна служба Литви не порушила правил під час пропуску Собчак до країни, проте її статус може змінитися після перевірки на загрозу національній безпеці.

Нагадаємо, раніше затримали комерційного директора журналістки Кирила Суханова за підозрою у здирстві грошей за так звані "блоки", які гарантують незгадування каналом тієї чи іншої персони або компанії. Вчора стало відомо, що у заміському будинку Ксенії Собчак, розташованому в котеджному селищі "Гірки-8" у Московській області, проводився обшук.

Потім стало відомо, що Собчак залишила Росію та в'їхала до Литви через білоруський кордон. У ЗМІ повідомлялося, що журналістка, щоб заплутати оперативників, які готувалися її затримати, спеціально купила авіаквитки до Туреччини та Дубаю. Відомо, що журналістка стала підозрюваною у справі про здирство, потерпілою стороною в якому визнано співробітника російської корпорації "Ростех".

Раніше Фокус зібрав подробиці втечі Собчак із Росії.