МЗС Литви підтвердило, що рішення про допуск Собчак до країни можуть переглянути

За словами міністра закордонних справ Ґабріелюса Ландсберґіса, російської телеведучої зараз немає в списках санкцій, але вона може там опинитися. Глава МЗС країни заявив, що не знає, чи перебуває Собчак у Литві, чи вже виїхала.

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Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що існує гіпотетична можливість перегляду рішення про допуск російської телеведучої та журналістки Ксенії Собчак до країни. Про це пише балтійське видання новин Delfi.

За словами глави МЗС, до "чорного списку" вносять у тому випадку, якщо існує загроза національній безпеці, яка походить від перебування іноземного громадянина в Литві. У цьому випадку людину можуть внести до списку санкцій, навіть якщо вона вже в'їхала в країну.

"Порядок вона [Собчак] не порушила, виконала все, що належить. Хочу наголосити, що це не перший випадок, коли громадяни Ізраїлю з Росії та Білорусі через Литву приїжджають на територію ЄС. Такий порядок", –– прокоментував Ландсберґіс.

Він також зазначив, що наразі Собчак не внесено до списків санкцій Євросоюзу, Великобританії та США. Однак це не означає, що передумови такого рішення не з'являться в майбутньому, уточнив міністр.

Як розповів глава МЗС, коли Литва формує "чорні списки", то робить це разом із партнерами.

"Щоб санкції були ефективними, мають домовитися всі країни", — додав він.

Ландсберґіс також сказав, що не знає, чи російська ведуча зараз у країні, чи вже залишила Литву.

Нагадаємо, російська журналістка Ксенія Собчак в'їхала на територію Литви за паспортом громадянки Ізраїлю. Влада республіки підтвердила, що Собчак перебуває в Литві і може залишатися там на законних підставах протягом трьох місяців.

Увечері, 25 жовтня, в московському ресторані затримали комерційного директора медіахолдингу Собчака "Обережно Media" Кирила Суханова за підозрою у здирстві грошей за так звані "блоки", що гарантують незгадування каналом тієї чи іншої персони або компанії. 26 жовтня у заміському будинку Ксенії Собчак, розташованому у котеджному селищі "Гірки-8" у Московській області, проводився обшук.