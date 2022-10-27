Иран начал строительство нового ядерного реактора мощностью 10 МВт

Реактор бассейнового типа рассчитан на топливо с уровнем обогащения 20 процентов. Он будет расположен на территории ядерного центра в провинции Исфахан.

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Тегеран начал строительство нового ядерного реактора мощностью 10 мегаватт. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на иранское издание IRNA.

Строительство исследовательского реактора бассейнового типа проходит в провинции Исфахан на территории местного ядерного центра.

Новый ядерный реактор будет рассчитан на топливо с уровнем обогащения 20 процентов. Он предназначен для испытания ядерного топлива и материалов, производства медицинских изотопов, а также исследований с применением пучков нейтронов.

В проектировании и строительстве реактора принимают участие исключительно иранские специалисты, подчеркивают СМИ.

Как уточняется, на церемонии закладки фундамента присутствовал глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммед Эслами.

Напомним, 26 октября в Иране произошел теракт возле мавзолея Шах-Черах. По информации местных СМИ, среди жертв теракта есть маленький ребенок. Двоих из трех нападавших полиция уже задержала.

Ранее Фокус писал о том, что Россия может получить от Ирана новейшие дроны Arash-2.