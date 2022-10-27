Іран розпочав будівництво нового ядерного реактора потужністю 10 МВт

Реактор басейнового типу розрахований на паливо з рівнем збагачення 20 відсотків. Він буде розташований на території ядерного центру в провінції Ісфахан.

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Тегеран розпочав будівництво нового ядерного реактора потужністю 10 мегават. Про це повідомляє агентство Anadolu із посиланням на іранське видання IRNA.

Будівництво дослідницького реактора басейнового типу відбувається в провінції Ісфахан біля місцевого ядерного центру.

Новий ядерний реактор буде розрахований на паливо з рівнем збагачення 20 відсотків. Він призначений для випробування ядерного палива та матеріалів, виробництва медичних ізотопів, а також досліджень із застосуванням пучків нейтронів.

У проєктуванні та будівництві реактора беруть участь виключно іранські фахівці, наголошують ЗМІ.

Як уточнюється, на церемонії закладення фундаменту був присутній голова Організації з атомної енергії Ірану Мохаммед Есламі.

Нагадаємо, 26 жовтня в Ірані стався теракт біля мавзолею Шах-Черах. За інформацією місцевих ЗМІ, серед жертв теракту є маленька дитина. Двох із трьох нападників поліція вже затримала.

Раніше Фокус писав про те, що Росія може отримати від Ірану нові дрони Arash-2.