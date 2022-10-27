В Чехии два блогера отправились за решетку из-за ненависти к украинцам (фото, видео)
Мужчины снимали видеоролики и вели прямые трансляции в соцсетях, в которых называли украинцев "грязными" и "дерьмом".
Два чешских блогера — Томаш Чермак и Патрик Тушл — получили 6 и 10 месяцев заключения за "язык вражды" по отношению к украинцам. Об этом сообщают Novinky.
В августе 2022 года блогеры вели прямой эфир в социальных сетях, во время которого клеветали на украинцев.
Кроме того, в одном из своих видео Чермак произнес фразу: "Украинцы здесь начинают множиться. Мы должны действовать сейчас, иначе мы отправимся в ад".
Также блогеры называли украинцев "дерьмом" и "грязными".
Поэтому прокуратура возбудила дело по факту клеветы на нацию, а также за возбуждение ненависти в отношении группы лиц или ограничение их прав и свобод.
Приговор был вынесен в тот же день, когда суд начал рассмотрение дела. К слову, наказание виновным было назначено по нижнему пределу, по делу обоим грозит до трех лет лишения свободы.
Заметим также, что приговор — не окончательный. Томаш Чермак и Патрик Тушл могут его обжаловать.
Напомним, ранее в Чехии "модернизировали" памятник красноармейцам. Неизвестные нарисовали на постаменте изображение стиральной машины и облили фигуру советского солдата с оружием красной краской.
Фокус также писал, что несколькими днями ранее Чехия закрыла въезд россиянам по шенгенским визам. Граждане РФ, которые пребывают в страну через аэропорт в туристических, спортивных и культурных целях не имеют права находиться в стране, несмотря на действующую шенгенскую визу.