В Чехии два блогера отправились за решетку из-за ненависти к украинцам (фото, видео)

Мужчины снимали видеоролики и вели прямые трансляции в соцсетях, в которых называли украинцев "грязными" и "дерьмом".

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Два чешских блогера — Томаш Чермак и Патрик Тушл — получили 6 и 10 месяцев заключения за "язык вражды" по отношению к украинцам. Об этом сообщают Novinky.

В августе 2022 года блогеры вели прямой эфир в социальных сетях, во время которого клеветали на украинцев.

Кроме того, в одном из своих видео Чермак произнес фразу: "Украинцы здесь начинают множиться. Мы должны действовать сейчас, иначе мы отправимся в ад".

Также блогеры называли украинцев "дерьмом" и "грязными".

[ + – ] Чешские блогеры в зале суда Фото: Ondrej Kundra/ Twitter

Поэтому прокуратура возбудила дело по факту клеветы на нацию, а также за возбуждение ненависти в отношении группы лиц или ограничение их прав и свобод.

Приговор был вынесен в тот же день, когда суд начал рассмотрение дела. К слову, наказание виновным было назначено по нижнему пределу, по делу обоим грозит до трех лет лишения свободы.

Заметим также, что приговор — не окончательный. Томаш Чермак и Патрик Тушл могут его обжаловать.

Напомним, ранее в Чехии "модернизировали" памятник красноармейцам. Неизвестные нарисовали на постаменте изображение стиральной машины и облили фигуру советского солдата с оружием красной краской.

Фокус также писал, что несколькими днями ранее Чехия закрыла въезд россиянам по шенгенским визам. Граждане РФ, которые пребывают в страну через аэропорт в туристических, спортивных и культурных целях не имеют права находиться в стране, несмотря на действующую шенгенскую визу.