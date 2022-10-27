У Чехії два блогери вирушили за ґрати через ненависть до українців (фото, відео)

Чоловіки знімали відеоролики та вели прямі трансляції у соцмережах, у яких називали українців "брудними" та "лайном".

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Два чеські блогери — Томаш Чермак і Патрік Тушл — отримали 6 і 10 місяців ув'язнення за "мову ворожнечі" щодо українців. Про це повідомляють «Новини».

У серпні 2022 року блогери вели прямий ефір у соціальних мережах, під час якого зводили наклеп на українців.

Крім того, в одному зі своїх відео Чермак сказав фразу: "Українці тут починають множитися. Ми повинні діяти зараз, інакше ми вирушимо до пекла".

Також блогери називали українців "лайном" та "брудними".

[ + – ] Чеські блогери у залі суду Фото: Ondrej Kundra/ Twitter

Тому прокуратура порушила справу за фактом наклепів на націю, а також за порушення ненависті щодо групи осіб або обмеження їхніх прав та свобод.

Вирок ухвалили того ж дня, коли суд розпочав розгляд справи. До речі, покарання винним призначили нижньою межею, у справі обом загрожує до трьох років позбавлення волі.

Зауважимо також, що вирок не є остаточним. Томаш Чермак та Патрік Тушл можуть його оскаржити.

Нагадаємо, раніше в Чехії "модернізували" пам'ятник червоноармійцям. Невідомі намалювали на постаменті зображення пральної машини та облили фігуру радянського солдата зі зброєю червоною фарбою.

Фокус також писав, що кількома днями раніше Чехія закрила в'їзд росіянам з шенгенськими візами. Громадяни РФ, які прибувають у країну через аеропорт з туристичною, спортивною та культурною метою не мають права перебувати в країні, попри чинну шенгенську візу.