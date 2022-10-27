Комики уехали: российский канал ТНТ прекратил снимать юмористические шоу, – СМИ

Телеканалом руководит журналистка Тина Канделаки, она хочет выпускать больше сериалов. Новый проект "Comedy Баттл", по сведениям журналистов, перенесли на следующий год.

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Российский телеканал ТНТ прекратил снимать комедийные шоу. Комики покинули страну, а руководство канала предпочитает делать сериалы, сообщили источники Telegram-канала Baza.

Перемены начались после того, как телеканалом начала руководить в феврале российская журналистка Тина Канделаки. Именно она захотела выпускать больше сериалов, поэтому производство комедийных шоу "Импровизация", "Импровизация. Команды", "Где логика" и "Двое на миллион" остановили.

"Больше никакого "Comedy Баттла" и "Импровизации". Впрочем, сейчас на телеканале идет новый сезон "Импровизации", но его съемки прошли еще в апреле и с тех пор не возобновлялись", — говорят собеседники.

Производство комедийного шоу "Импровизация. Команды" должны были начать осенью, но прошлым летом ТНТ не стал проводить запланированные кастинги. Новый проект "Comedy Баттл" перенесли на следующий год.

"Из-за проведения "спецоперации" и мобилизации часть комиков покинула страну. В августе канал объявлял кастинг, но о его результатах ничего неизвестно, а на странице с анкетой для участия теперь появляется ошибка 404", — пишет Baza.

Канделаки обещает 60 новых проектов ТНТ

Директор ТНТ позже опровергла информацию об остановке производства комедийных шоу

"Друзья, шутки шутите? Немного терпения и вы все узнаете — уже в эту пятницу у нас презентация нового сезона ТНТ, 60 новых проектов, ждите новостей", — написала она в Telegram.

В начале октября росСМИ сообщали о расширении линейки развлекательных программ на канале ТНТ. В эфир хотят добавить трансляции спортивно-состязательных проектов.

Напомним, что в Чикаго отменили концерт российского комика Нурлана Сабурова за его высказывания о войне Украины с Россией. На это повлияли украинские дипломаты и представители диаспоры.

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