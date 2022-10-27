Коміки поїхали: російський канал ТНТ припинив знімати гумористичні шоу, – ЗМІ

Телеканалом керує журналістка Тіна Канделакі, вона має намір випускати більше серіалів. Новий проєкт "Comedy Баттл", за даними журналістів, перенесли на наступний рік.

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Російський телеканал ТНТ перестав знімати комедійні шоу. Коміки залишили країну, а керівництво каналу вважає за краще робити серіали, повідомили джерела Telegram-каналу Baza.

Зміни розпочалися після того, як телеканалом почала керувати в лютому російська журналістка Тіна Канделакі. Саме вона захотіла випускати більше серіалів, тому виробництво комедійних шоу "Импровизация", "Импровизация. Команды", "Где логика" та "Двое на миллион" зупинили.

"Більше ніякого "Comedy Баттла" та "Импровизации". Втім, зараз на телеканалі йде новий сезон "Импровизации", але його зйомки пройшли ще в квітні й з того часу не відновлювалися", — кажуть співрозмовники.

Виробництво комедійного шоу "Импровизация. Команды" мали розпочати восени, але минулого літа ТНТ не став проводити заплановані кастинги. Новий проєкт "Comedy Баттл" перенесли на наступний рік.

"Через проведення "спецоперації" та мобілізації частина коміків залишила країну. У серпні канал оголошував кастинг, але про його результати нічого невідомо, а на сторінці з анкетою для участі тепер з'являється помилка 404", — пише Baza.

Канделакі обіцяє 60 нових проєктів ТНТ

Директорка ТНТ пізніше спростувала інформацію про зупинення виробництва комедійних шоу

"Друзі, жарти жартуєте? Трохи терпіння і ви все дізнаєтеся — вже цієї п'ятниці у нас презентація нового сезону ТНТ, 60 нових проєктів, чекайте новин", — написала вона в Telegram.

На початку жовтня росЗМІ повідомляли про розширення лінійки розважальних програм на каналі ТНТ. В ефір хочуть додати трансляції спортивно-змагальних проєктів.

Нагадаємо, що в Чикаго скасували концерт російського коміка Нурлана Сабурова через його висловлювання про війну України з Росією. На це вплинули українські дипломати та представники діаспори.

Фокус раніше писав про концерт Максима Галкіна в Юрмалі. Артист жартував латиською мовою над присутніми в залі росіянами.

Російська влада складає чорні списки артистів, які виступають проти війни, у серпні в нього записали понад 100 осіб. У переліку перебувають продюсер Костянтин Ернст та режисер Федір Бондарчук.