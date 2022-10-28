В РФ нет денег: разведка финансируется за счет контрабанды сигарет и героина, — СМИ

Масштаб наркотрафика и прочей контрабанды, поддерживаемой Путиным, сравнивают с цунами. По данным журналистов, в России наблюдается дефицит наличности для проведения секретных разведопераций, которые прежде финансировали олигархи по указанию Москвы.

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В рамках совместной операции пограничной службы Польши, бельгийской таможни и полиции в начале сентября была выявлена базирующуюся в Беларуси группа контрабандистов, которая переправила на нелегальные фабрики в Бельгии 57 млн сигарет и 48 тонн табака общей стоимостью свыше 32 млн евро. Об этом сообщает Vice.

Представители НАТО и Евросоюза считают, что столь масштабная операция проводилась под государственным контролем белорусской и российской разведки и делалось это для того, чтобы восполнить потерянные из-за санкций доходы.

Эта операция проводилась после рейдов на двух фабриках по производству контрафактных сигарет в Литве. Считается, что такие предприятия напрямую управлялись связанными с ФСБ преступными группировками. Эти заводы выпускали контрафактную продукцию под маркой популярных в Великобритании брендов. Общая сумма изъятой продукции оценивается в 73 млн евро.

По словам представителя бельгийской полиции, наладить производство табачной продукции проще, чем организовать нарколабораторию, и риски не столь высокие.

Контрабанда финансирует шпионаж в странах Балтии

"После введенных из-за войны в Украине санкций мы наблюдаем более открытую поддержку этих операций со стороны государственных ведомств Беларуси и России. Прежде мафия платила правительствам за предоставление защиты, теперь же, судя по всему, это стало способом получения твердой валюты, чтобы восполнить потерянный из-за санкций доход", — сказал представитель полиции.

Поначалу нелегальные фабрики в Литве рассматривались как рядовой случай, но в дальнейшем бельгийская разведка выяснила, что этими операциями, по сути, руководили разведслужбы из Москвы. Делалось это с тем, чтобы выручить средства на поддержку шпионской деятельности в странах Балтии.

В 2022 году в Бельгии были обнаружены пять нелегальных объектов по производству табака и 15 складов, на которых хранилось свыше 274 миллионов сигарет, 88 тонн нарезанного табака, 65 тонн кальянного табака и 40 тонн сырья. Изъятая продукция оценивается в 139 млн евро.

"Мы отмечаем значительное увеличение активности для получения денег для правительственных операций, призванных дестабилизировать Западную Европу. Подобные случаи были и прежде, но по масштабу это какое-то цунами незаконной деятельности, поддерживаемой такими деятелями, как Путин", — заявил представитель НАТО.

Правоохранителям удалось отследить, что увеличение масштабов наркотрафика, торговли людьми, поддельными товарами и прочим напрямую поддерживается Москвой.

Раньше операции разведки РФ оплачивали олигархи

После масштабного вторжения в Украину российских войск и введения ограничений, которые влияют на российскую экономику и не позволяют связанным с кремлевским режимом олигархам в открытую действовать в Европе. В РФ сместили фокус в сторону преступной среды. Упомянутая преступная деятельность стала более открытой и, как считается, финансирует российские разведоперации.

"Для работы в Западной и Центральной Европе им нужна твердая валюта, у нас есть подтверждения, что в России наблюдается дефицит наличности для проведения тайных разведопераций, которые прежде финансировали российские олигархи по указанию Москвы, — сказал представитель полиции из Центральной Европы. — И мы наблюдаем переход к совершенно незаконной деятельности — будь то наркотики, контрафактная продукция, незаконная продажа нефти и газа и даже незаконное производство фармацевтической продукции, в частности, в Беларуси".

Связи с Талибаном

По некоторым оценкам, связанные с Россией группировки контролируют по меньшей мере треть поставок героина, который идет из Центральной Азии.

"Путину нужен кэш, и Талибану нужен кэш, — пояснил представитель НАТО. — У афганцев и россиян долгая история взаимоотношений в сфере наркоторговли, и мы уже наблюдаем увеличение контрабанды на северных европейских маршрутах. Если прежде и были какие-то ограничения потоков наркотиков с востока на запад со стороны Путина, то с введением санкций они исчезли".

Напомним, что российские войска рассматривают несколько сценариев на юге. ВС РФ готовят оборону на левом берегу Днепра, но при этом могут оставить некоторые силы на правом.

Ранее Фокус сообщал, что представители Кремля назвали Украину "мифической" страной, которой придет конец.