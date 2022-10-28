У РФ немає грошей: розвідка фінансується за кошти контрабанди цигарок та героїну, — ЗМІ

Масштаб наркотрафіку та іншої контрабанди, яку підтримує Путін, порівнюють із цунамі. За даними журналістів, у Росії спостерігається дефіцит готівки для проведення секретних розвідоперацій, які раніше фінансували олігархи за вказівкою Москви.

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У межах спільної операції прикордонної служби Польщі, бельгійської митниці і поліції на початку вересня виявили групу контрабандистів, яка базується в Білорусі, і переправила на нелегальні фабрики в Бельгії 57 млн сигарет і 48 тонн тютюну загальною вартістю понад 32 млн євро. Про це повідомляє Vice.

Представники НАТО та Євросоюзу вважають, що така масштабна операція проводилася під державним контролем білоруської та російської розвідки і робилося це для того, щоб заповнити втрачені через санкції доходи.

Ця операція проводилася після рейдів на двох фабриках із виробництва контрафактних цигарок у Литві. Вважається, що такі підприємства безпосередньо керувалися пов'язаними із ФСБ злочинними угрупованнями. Ці заводи випускали контрафактну продукцію під маркою популярних у Великій Британії брендів. Загальна сума вилученої продукції оцінюється в 73 млн євро.

За словами представника бельгійської поліції, налагодити виробництво тютюнової продукції простіше, ніж організувати нарколабораторію, і ризики не такі високі.

На кошти від контрабанди фінансують шпигунську діяльність у країнах Балтії

"Після введених через війну в Україні санкцій ми спостерігаємо відкритішу підтримку цих операцій з боку державних відомств Білорусі та Росії. Насамперед мафія платила урядам за надання захисту, тепер же, зважаючи на все, це стало способом отримання твердої валюти, щоб заповнити втрачений через санкції дохід", — сказав представник поліції.

Спочатку нелегальні фабрики у Литві розглядалися як рядовий випадок, але надалі бельгійська розвідка з'ясувала, що цими операціями по суті керували розвідслужби з Москви. Робилося це для того, щоб виручити кошти на підтримку шпигунської діяльності в країнах Балтії.

У 2022 році в Бельгії виявили п'ять нелегальних об'єктів з виробництва тютюну та 15 складів, на яких зберігалося понад 274 мільйони цигарок, 88 тонн нарізаного тютюну, 65 тонн кальянного тютюну та 40 тонн сировини. Вилучена продукція оцінюється у 139 млн євро.

"Ми відзначаємо значне збільшення активності для отримання грошей для урядових операцій, покликаних дестабілізувати Західну Європу. Такі випадки були і раніше, але за масштабом це якесь цунамі незаконної діяльності, яку підтримують такі діячі, як Путін", — заявив представник НАТО.

Правоохоронцям вдалося відстежити, що збільшення масштабів наркотрафіку, торгівлі людьми, підробленими товарами та іншим безпосередньо підтримується Москвою.

Раніше операції розвідки РФ оплачували олігархи

Після масштабного вторгнення в Україну російських військ та запровадження обмежень, які впливають на російську економіку та не дозволяють пов'язаним із кремлівським режимом олігархам відкрито діяти в Європі. У РФ змістили фокус у бік злочинного середовища. Згадана злочинна діяльність стала більш відкритою та, як вважається, фінансує російські розвідоперації.

"Для роботи в Західній та Центральній Європі їм потрібна тверда валюта, ми маємо підтвердження, що в Росії спостерігається дефіцит готівки для проведення таємних розвідоперацій, які раніше фінансували російські олігархи за вказівкою Москви, — сказав представник поліції з Центральної Європи. — І ми спостерігаємо перехід до абсолютно незаконної діяльності — наркотики, контрафактна продукція, незаконний продаж нафти і газу і навіть незаконне виробництво фармацевтичної продукції, зокрема, в Білорусі».

Зв'язки з Талібаном

За деякими оцінками, пов'язані з Росією угруповання контролюють щонайменше третину постачання героїну, що йде з Центральної Азії.

"Путіну потрібен кеш, і Талібану потрібен кеш, — пояснив представник НАТО. — Афганці та росіяни мають довгу історію взаємовідносин у сфері наркоторгівлі, і ми вже спостерігаємо збільшення контрабанди на північних європейських маршрутах. Якщо раніше й були якісь обмеження потоків наркотиків зі сходу на захід з боку Путіна, то із запровадженням санкцій вони зникли".

Нагадаємо, що російські війська розглядають кілька сценаріїв на півдні. ЗС РФ готують оборону на лівому березі Дніпра, але при цьому можуть залишити деякі сили на правому.

Раніше Фокус повідомляв, що представники Кремля назвали Україну "міфічною" країною, якій прийде кінець.