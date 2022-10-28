Детыквинизация: в РФ потребовали убрать декор к Хеллоуину, ведь страна не за это воюет (видео)

Придя в оформленный раскрашенными тыквами магазин, женщина заявила, что такой декор оскорбляет ее чувства верующей.

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В Санкт-Петербурге местная жительница устроила скандал в супермаркете, который к Хеллоуину украсили раскрашенными тыквами, сообщает "База". Женщина пришла в магазин с двумя детьми и заявила администратору, что такой декор испугал их. Кроме того, тыквы оскорбили ее чувства верующей, поэтому скандалистка пообещала пожаловаться в прокуратуру. Она предупредила сотрудника магазина, что за такое оскорбление полагается уголовное наказание. Выяснилось, что посетительница оказалась подкованной в этом сегменте российского законодательства.

"В магазине вижу такую чудесную витрину, посвященную сатанинским культам. Это нарушение Уголовного кодекса РФ, статья 148, заключение дал доктор юридических наук Понкин, — заявила скандалистка, и тут же нарушила другой закон, запрещающий россиянам называть войну войной. — У нас сейчас война в стране идет. Наши парни вот за это погибают? Вам не стыдно? Это позор. У меня сейчас сын в армии и я вижу вот это!"

Администратору стыдно не было: она спокойно выслушала претензии и пообещала передать их руководству.

Статью 148 в Уголовный кодекс ввели в 2013 году после перформанса панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве. Максимальное наказание по этой статье предусматривает три года лишения свободы.

Напомним, ранее в Совете безопасности РФ объявили о новой цели войны с Украиной: уничтожение тоталитарных сект, которые якобы заполонили страну, "десатанизация" и "дешайтанизация".