Прийшовши до оформленого розфарбованими гарбузами магазину, жінка заявила, що такий декор ображає її почуття вірянки.

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У Санкт-Петербурзі місцева мешканка влаштувала скандал у супермаркеті, який до Гелловіна прикрасили розфарбованими гарбузами, повідомляє "База". Жінка прийшла до магазину з двома дітьми та заявила адміністратору, що такий декор налякав їх. Крім того, гарбузи образили її почуття вірянки, тож скандалістка пообіцяла поскаржитися до прокуратури. Вона попередила співробітника магазину, що за таку образу належить кримінальне покарання. З'ясувалося, що відвідувачка виявилася підкованою у цьому сегменті російського законодавства.

"У магазині бачу таку чудову вітрину, присвячену сатанинським культам. Це порушення Кримінального кодексу РФ, стаття 148, висновок дав доктор юридичних наук Понкін, — заявила скандалістка, і відразу порушила інший закон, який забороняє росіянам називати війну війною. — У нас зараз війна в країні йде. Наші хлопці ось за це гинуть? Вам не соромно? Це ганьба. У мене зараз син в армії і я бачу ось це!"

Адміністраторці соромно не було: вона спокійно вислухала претензії та пообіцяла передати їх керівництву.

Статтю 148 до Кримінального кодексу запровадили у 2013 році після перформансу панк-групи Pussy Riot у храмі Христа Спасителя у Москві. Максимальне покарання за цією статтею передбачає три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Раді Безпеки РФ оголосили про нову мету війни з Україною: знищення тоталітарних сект, які нібито заполонили країну, "десатанізація" та "дешайтанізація".