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Мир Частичная мобилизация в России

Запрет на 200 лет: россиянам запретили выезжать из страны до конца жизни, — СМИ (фото)

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Военнообязанных россиян военкоматы не выпускают из страны

Запрет военкомата не похож на единичную ошибку: разные мужчины делятся в соцсетях фотографиями таких уведомлений.

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Жителя Смоленской области России несколько дней назад не выпустили из России на учебу в Финляндию, так как военкомат выписал ему запрет на выезд из страны до 31 марта 2222 года, сообщает "База".

Журналисты отмечают, что молодой человек поступил в финский университет летом. В октябре он решил съездить на каникулы в Беларусь, однако на обратном пути его ссадили с автобуса Минск-Вильнюс: белорусские пограничники долго проверяли его документы, потом отказали в выезде. Они предложили парню обратиться в правоохранительные органы по месту прописки, чтобы решить все недоразумения.

Спустя несколько дней россиянин, который не служил в армии и не получал никаких повесток, решил попытать счастья на российской границе. Однако сотрудники пограничного пункта в Сортавале и здесь его завернули, выдав на руки уведомление от Смоленского военкомата о запрете на выезд в течение двух веков.

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Такие уведомления становятся стандартной практикой в России
Фото: Baza

Примечательно, что это не единичный случай: по данным издания, такие запреты получили еще несколько мужчин, которые опубликовали бланки уведомлений в соцсетях.

При этом спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко утверждает, что любой россиянин имеет законное право уехать из страны, так как это гарантировано конституцией России.

Напомним, украинская военная разведка сообщила, что в Москве продолжается мобилизация, несмотря на то, что мобильные мобилизационные пункты закрылись. Теперь мужчинам выдают повестки по месту жительства и на работе, а российским СМИ запретили писать об этом.

Ранее сообщалось, что на юге России айтишник ушел жить в лес из-за объявления мобилизации и получения нескольких протоколов за протесты против вторжения РФ в Украину. Он рассчитывает, что скоро сможет вернуться домой, так как мобилизация закончится.