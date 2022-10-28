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Заборона на 200 років: росіянам заборонили виїжджати з країни до кінця життя, — ЗМІ (фото)

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Військовозобов'язаних росіян військкомати не випускають із країни

Заборона військкомату не схожа на поодиноку помилку: різні чоловіки діляться у соцмережах фотографіями таких повідомлень.

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Жителя Смоленської області Росії кілька днів тому не випустили з Росії на навчання до Фінляндії, оскільки військкомат виписав йому заборону виїзду з країни до 31 березня 2222 року, повідомляє "База".

Журналісти зазначають, що хлопець вступив до фінського університету влітку. У жовтні він вирішив з'їздити на канікули до Білорусі, проте дорогою назад назад його зсадили з автобуса Мінськ-Вільнюс: білоруські прикордонники довго перевіряли його документи, потім відмовили у виїзді. Вони запропонували хлопцеві звернутися до правоохоронних органів за місцем прописки, щоб вирішити всі непорозуміння.

За кілька днів росіянин, який не служив в армії і не отримував жодних повісток, вирішив спробувати щастя на російському кордоні. Проте співробітники прикордонного пункту у Сортавалі і тут його завернули, видавши на руки повідомлення від Смоленського військкомату про заборону виїзду протягом двох століть.

військовозобов'язані росіяни, заборона на виїзд із Росії, заборона військкомату, заборона на 200 років, чоловіків не випускають Fullscreen
Такі повідомлення стають стандартною практикою у Росії
Фото: Baza

Примітно, що це не поодинокий випадок: за даними видання, такі заборони отримали ще кілька чоловіків, які опублікували бланки повідомлень у соцмережах.

При цьому речник Ради федерації РФ Валентина Матвієнко стверджує, що будь-який росіянин має законне право виїхати з країни, оскільки це гарантовано конституцією Росії.

Нагадаємо, українська військова розвідка повідомила, що в Москві продовжується мобілізація, незважаючи на те, що мобільні мобілізаційні пункти закрилися. Тепер чоловікам видають повістки за місцем проживання та на роботі, а російським ЗМІ заборонили писати про це.

Раніше повідомлялося, що на півдні Росії айтішник пішов жити в ліс через оголошення мобілізації та отримання кількох протоколів за протести проти вторгнення РФ до України. Він розраховує, що скоро зможе повернутися додому, оскільки мобілізація закінчиться.