Заборона на 200 років: росіянам заборонили виїжджати з країни до кінця життя, — ЗМІ (фото)

Заборона військкомату не схожа на поодиноку помилку: різні чоловіки діляться у соцмережах фотографіями таких повідомлень.

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Жителя Смоленської області Росії кілька днів тому не випустили з Росії на навчання до Фінляндії, оскільки військкомат виписав йому заборону виїзду з країни до 31 березня 2222 року, повідомляє "База".

Журналісти зазначають, що хлопець вступив до фінського університету влітку. У жовтні він вирішив з'їздити на канікули до Білорусі, проте дорогою назад назад його зсадили з автобуса Мінськ-Вільнюс: білоруські прикордонники довго перевіряли його документи, потім відмовили у виїзді. Вони запропонували хлопцеві звернутися до правоохоронних органів за місцем прописки, щоб вирішити всі непорозуміння.

За кілька днів росіянин, який не служив в армії і не отримував жодних повісток, вирішив спробувати щастя на російському кордоні. Проте співробітники прикордонного пункту у Сортавалі і тут його завернули, видавши на руки повідомлення від Смоленського військкомату про заборону виїзду протягом двох століть.

[ + – ] Такі повідомлення стають стандартною практикою у Росії Фото: Baza

Примітно, що це не поодинокий випадок: за даними видання, такі заборони отримали ще кілька чоловіків, які опублікували бланки повідомлень у соцмережах.

При цьому речник Ради федерації РФ Валентина Матвієнко стверджує, що будь-який росіянин має законне право виїхати з країни, оскільки це гарантовано конституцією Росії.

Нагадаємо, українська військова розвідка повідомила, що в Москві продовжується мобілізація, незважаючи на те, що мобільні мобілізаційні пункти закрилися. Тепер чоловікам видають повістки за місцем проживання та на роботі, а російським ЗМІ заборонили писати про це.

Раніше повідомлялося, що на півдні Росії айтішник пішов жити в ліс через оголошення мобілізації та отримання кількох протоколів за протести проти вторгнення РФ до України. Він розраховує, що скоро зможе повернутися додому, оскільки мобілізація закінчиться.