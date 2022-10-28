Сотрудник ООН на протяжении 17 лет насиловал женщин, накачивая их наркотиками

Жертвами Карима Элькорани стали 13 человек. Его приговорили к 15 годам тюремного заключения.

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Cуд Нью-Йорка приговорил 39-летнего бывшего сотрудника ООН Карима Элькорани к 15 годам лишения свободы за изнасилование 13 женщин. Об этом сообщает издание The Times.

Как стало известно, во время своей работы в Ираке Элькорани на протяжении 17 лет –– с 2002 по 2019 гг. –– накачивал женщин наркотиками и насиловал их.

Журналисты уточняют, что на Ближнем Востоке Элькорани работал в сфере международного развития, в том числе три года в Детском фонде ООН и два года в качестве специалиста по коммуникациям ООН.

Некоторые из женщин становились его жертвами несколько раз. Как уточняется, они считали его своим другом, поэтому доверяли мужчине.

Жертвами Элькорани становились женщины, которые "считали его своим другом".

Одной из его жертв стала журналистка, работавшая в Ираке в 2016 году. Она рассказала, что Элькорани подсыпал ей наркотики в напиток, когда они вместе ужинали. После этого она может вспомнить лишь отдельные моменты. Женщина очнулась, когда Элькорани уже насиловал ее. Как рассказала пострадавшая, это разрушило ей карьеру.

Преступник всегда действовал по одинаковой схеме. Сначала он незаметно давал женщинам какие-то препараты, после чего насиловал их. Многие из его жертв в этот момент были без сознания.

Девять из изнасилованных мужчиной женщин выступили в зале суда в Нью-Йорке, когда Элькорани выносили приговор.

Адвокаты обвиняемого заявили, что мужчина страдал от хронических проблем с психическим здоровьем. Тем не менее суд посчитал такие доводы неубедительными и не принял их во внимание.

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