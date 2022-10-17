Еще одного родственника Елизаветы II обвинили в изнасиловании ребенка

По словам потерпевшего, на момент изнасилования ему было 11 лет. Обвиняемый в сексуальном насилии над ребенком аристократ погиб 43 года назад.

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Лорд Луис Маунтбеттен, дядя принца Филиппа и троюродный брат короля Георга VI, обвиняется в сексуальном насилии над ребенком в интернате для мальчиков в Белфасте в 1970-х годах. Дело возбуждено через 43 года после того, как родственник монарха был убит в результате теракта, устроенного ИРА (Ирландская республиканская армия), сообщает Daily Mail.

С обвинениями в адрес Маунтбеттена выступил Артур Смит. Он утверждает, что в 1977 году он дважды подвергался насилию со стороны королевской особы в печально известном детском доме Kincora в Северной Ирландии. Дело рассматривает Высокий суд в Белфасте.

Пять лет назад общественное расследование показало, что по меньшей мере 39 мальчиков подверглись насилию в Кинкоре. Это произошло спустя четыре десятилетия после того, как три сотрудника были заключены в тюрьму за насилие над 11 жертвами. В ходе расследования власти подверглись критике за бездействие, а омбудсмен полиции Северной Ирландии в прошлом году раскритиковал Королевскую полицию Ольстера за ее недостаточную реакцию на жалобы в то время.

Смит, которому сейчас 56 лет, утверждает, что он впервые подвергся насилию со стороны сотрудника Уильяма МакГрата, который стал известен как "зверь Кинкоры", вскоре после прибытия в дом. В августе 1977 года мистер МакГрат познакомил его с незнакомцем из "престижного общества", который дважды домогался его.

[ + – ] Лорд Луис Маунтбеттен Фото: Getty

"МакГрат говорил: "Вы встретите особенного друга". И я подумал: "Правда?" И тогда он отвел меня в ту комнату – внизу был большой кабинет с большим письменным столом и душем. Имя незнакомца никогда не упоминалось в комнате. Он заставил меня принять душ, а затем МакГрат спустился и забрал меня", – рассказал Смит.

Только после того, как ИРА взорвала лорда Маунтбеттена на его яхте в 1979 году, и кадры разлетелись по всему миру, Смит узнал в королевской особе своего насильника.

Сейчас мужчина живет в Австралии, но признается, что до сих пор не забыл, что с ним произошло 43 года назад.

Гражданский иск против лорда Маунтбеттена также направлен против ряда учреждений Северной Ирландии, включая Министерство здравоохранения и главного констебля Полицейской службы Северной Ирландии.

"Это первый раз, когда кто-то выступил с обвинениями против лорда Маунтбеттена в суде. Это решение далось нелегко. Он слишком хорошо понимает, что это будет крайне непопулярным делом среди многих людей, поскольку оно произойдет через несколько недель после кончины королевы. Однако судебные процессы, связанные с психическим, физическим и сексуальным насилием, не предпринимаются для преднамеренного оскорбления чувств", – сообщил адвокат Смита Кевин Уинтерс.

В Букингемском дворце отказались комментировать это дело.

Ранее с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней столкнулся принц Эндрю. Из-за разгоревшегося скандала он лишился королевских привилегий и попал в опалу. Позже он уладил дело с потерпевшей.