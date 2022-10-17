Ще одного родича Єлизавети II звинуватили в зґвалтуванні дитини

За словами потерпілого, на момент зґвалтування йому було 11 років. Обвинувачений у сексуальному насильстві над дитиною аристократ загинув 43 роки тому.

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Лорд Луїс Маунтбеттен, дядько принца Філіпа та троюрідний брат короля Георга VI, звинувачується в сексуальному насильстві над дитиною в інтернаті для хлопчиків у Белфасті в 1970-х роках. Справа порушена через 43 роки після того, як родича монарха було вбито внаслідок теракту, влаштованого ІРА (Ірландська республіканська армія), повідомляє Daily Mail.

Зі звинуваченнями на адресу Маунтбеттена виступив Артур Сміт. Він стверджує, що в 1977 році він двічі зазнав насильства з боку королівської особи в сумнозвісному дитячому будинку Kincora в Північній Ірландії. Справу розглядає Високий суд у Белфасті.

П'ять років тому громадське розслідування показало, що щонайменше 39 хлопчиків зазнали насильства в Кінкорі. Це сталося через чотири десятиліття після того, як трьох співробітників ув'язнили за насильство над 11 жертвами. Під час розслідування владу розкритикували за бездіяльність, а омбудсмен поліції Північної Ірландії минулого року розкритикував Королівську поліцію Ольстера за її недостатню реакцію на скарги в той час.

Сміт, якому зараз 56 років, стверджує, що він уперше зазнав насильства з боку співробітника Вільяма МакГрата, який став відомий як "звір Кінкори", незабаром після прибуття в будинок. Торішнього серпня 1977 року містер МакГрат познайомив його з незнайомцем із "престижного суспільства", який двічі домагався його.

[ + – ] Лорд Луїс Маунтбеттен Фото: татуировки

"МакГрат казав: "Ви зустрінете особливого друга". І я подумав: "Правда?" І тоді він відвів мене в ту кімнату — внизу був великий кабінет із великим письмовим столом і душем. Ім'я незнайомця ніколи не згадувалося в кімнаті. Він змусив мене прийняти душ, а потім МакГрат спустився та забрав мене", — розповів Сміт.

Тільки після того, як ІРА висадила в повітря лорда Маунтбеттена на його яхті в 1979 році, і кадри розлетілися по всьому світу, Сміт упізнав у королівській особі свого ґвалтівника.

Наразі чоловік живе в Австралії, але зізнається, що досі не забув, що з ним сталося 43 роки тому.

Цивільний позов проти лорда Маунтбеттена також спрямований проти низки установ Північної Ірландії, включаючи Міністерство охорони здоров'я та головного констебля Поліцейської служби Північної Ірландії.

"Це перший раз, коли хтось виступив зі звинуваченнями проти лорда Маунтбеттена в суді. Це рішення далося нелегко. Він дуже добре розуміє, що це буде вкрай непопулярна справа серед багатьох людей, оскільки вона відбудеться через кілька тижнів після смерті королеви. Однак судові процеси, пов'язані з психічним, фізичним і сексуальним насильством, не вживаються для навмисної образи почуттів", — повідомив адвокат Сміта Кевін Вінтерс.

У Букінгемському палаці відмовилися коментувати цю справу.

Раніше зі звинуваченнями в зґвалтуванні неповнолітньої зіткнувся принц Ендрю. Через скандал, що розгорівся, він втратив королівські привілеї та потрапив в опалу. Пізніше він улагодив справу з потерпілою.