Співробітник ООН протягом 17 років ґвалтував жінок, накачуючи їх наркотиками

Жертвами Каріма Елькорані стали 13 людей. Його засудили до 15 років ув'язнення.

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Суд Нью-Йорка засудив 39-річного колишнього співробітника ООН Каріма Елькорані до 15 років позбавлення волі за зґвалтування 13 жінок. Про це повідомляє видання The Times.

Як відомо, під час своєї роботи в Іраку Елькорані протягом 17 років –– з 2002 по 2019 роки — накачував жінок наркотиками і ґвалтував їх.

Журналісти уточнюють, що на Близькому Сході Елькорані працював у сфері міжнародного розвитку, зокрема три роки у Дитячому фонді ООН та два роки як спеціаліст з комунікацій ООН.

Деякі жінки ставали його жертвами кілька разів. Як уточнюється, вони вважали його своїм другом, тож довіряли чоловікові.

Жертвами Елькорані ставали жінки, які "вважали його своїм другом".

Однією з його жертв стала журналістка, яка працювала в Іраку у 2016 році. Вона розповіла, що Елькорані підсипав їй наркотики у напій, коли вони разом вечеряли. Після цього вона може згадати лише окремі моменти. Жінка прийшла до тями, коли Елькорані вже ґвалтував її. Як розповіла потерпіла, це зруйнувало їй кар'єру.

Злочинець завжди діяв за однаковою схемою. Спочатку він непомітно давав жінкам якісь препарати, після чого ґвалтував їх. Багато хто з його жертв у цей момент був непритомний.

Дев'ять із зґвалтованих чоловіком жінок виступили у залі суду в Нью-Йорку, коли Елькорані виносили вирок.

Адвокати обвинуваченого заявили, що чоловік страждав від хронічних проблем із психічним здоров'ям. Проте суд вважав такі докази непереконливими і не взяв їх до уваги.

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