В Швейцарии заключенный подал в суд по правам человека из-за невеганского меню в тюрьме

Заключенный является активистом по защите прав животных. Он был арестован в ноябре 2018 года за серию взломов и повреждений скотобоен, мясных магазинов и ресторанов на западе Швейцарии.

Related video

В Швейцарии заключенный и пациент психиатрического отделения больницы подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за неспособности обеспечить их адекватным веганским питанием. Об этом сообщает издание The Guardian.

Суд, который входит в Совет Европы, попросил Швейцарию ответить на два иска, что швейцарские государственные учреждения не смогли обеспечить полностью веганскую диету двум заявителям, пока они находились в тюрьме и в психиатрической больнице.

Известно, что заключенный является активистом по защите прав животных. Он был арестован в ноябре 2018 года за серию взломов и повреждений скотобоен, мясных магазинов и ресторанов на западе Швейцарии. Тогда 28-летний мужчина был помещен в предварительное заключение в женевскую тюрьму Шамп-Доллон на 11 месяцев. Судьи кантона утверждали, что существует опасность повторения преступлений из-за "отсутствия осознания и сожаления" со стороны заявителя.

В течение нескольких дней после заключения мужчина пожаловался администрации тюрьмы на то, что ему не предоставляют адекватного питания в соответствии с его веганскими убеждениями. Из-за этого он вынужден довольствоваться салатами, рисом или булочками для гамбургеров.

Он отказался от дополнительного приема витамина B12, низкое потребление которого может привести к анемии и повреждению нервной системы, пока тюрьма не предоставила ему версию неживотного происхождения. Позже врач диагностировал у заключенного запоры, геморрой и дефицит железа.

Письменный запрос об изменении режима питания был отклонен тюрьмой. Там заявили, что уже приняли меры, чтобы заключенный мог получить пользу от диеты, максимально приближенной к его убеждениям.

Апелляция была признана федеральным судом Швейцарии неприемлемой в июне 2020 года. После этого адвокат заключенного передал дело в ЕСПЧ. К апелляции присоединился бывший пациент швейцарской психиатрической больницы. Он заявил, что ему тоже было отказано в доступе к веганской диете. Страсбургский суд удовлетворил апелляцию.

В своем решении суд попросил Швейцарию рассмотреть вопрос о том, нарушила ли женевская тюрьма статью 9 Европейской конвенции о правах человека. В ней говорится, что "каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии".

У Швейцарии теперь есть три-четыре месяца, чтобы ответить на вопросы ЕСПЧ. После этого Европейский суд, вероятно, разъяснит свою позицию относительно того, закреплено ли в конвенции право на веганское питание в тюрьме и больнице.

Напомним, ученые утверждают, что отказ от мяса делает людей депрессивными. Однако приверженцы "зеленой" диеты отказываются верить исследованию.

Тем временем из-за инфляции в мире впервые упали продажи растительного мяса. Потребителей пугает достаточно высокая цена на него.