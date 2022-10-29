У Швейцарії ув'язнений подав до суду з прав людини через невеганське меню у в'язниці

Ув'язнений є активістом із захисту прав тварин. Він був заарештований у листопаді 2018 року за серію зломів і пошкоджень скотобоєнь, м'ясних магазинів і ресторанів на заході Швейцарії.

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У Швейцарії ув'язнений і пацієнт психіатричного відділення лікарні подали до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через нездатність забезпечити їх адекватним веганським харчуванням. Про це повідомляє видання The Guardian.

Суд, який входить до Ради Європи, попросив Швейцарію відповісти на два позови, що швейцарські державні установи не змогли забезпечити повністю веганську дієту двом заявникам, поки вони перебували у в'язниці та психіатричній лікарні.

Відомо, що ув'язнений є активістом із захисту прав тварин. Він був заарештований у листопаді 2018 року за серію зломів і пошкоджень скотобоєнь, м'ясних магазинів і ресторанів на заході Швейцарії. Тоді 28-річного чоловіка попередньо ув'язнили в женевській в'язниці Шамп-Доллон на 11 місяців. Судді кантона стверджували, що існує небезпека повторення злочинів через "відсутність усвідомлення та жалю" з боку заявника.

Протягом кількох днів після ув'язнення чоловік поскаржився адміністрації в'язниці на те, що йому не надають адекватного харчування відповідно до його веганських переконань. Через це він змушений задовольнятися салатами, рисом чи булочками для гамбургерів.

Він відмовився від додаткового прийому вітаміну B12, низьке споживання якого може призвести до анемії та пошкодження нервової системи, поки в'язниця не надала йому версію нетваринного походження. Пізніше лікар діагностував у в'язня закреп, геморой і дефіцит заліза.

Письмовий запит про зміну режиму харчування був відхилений в'язницею. Там заявили, що вже вжили заходів, щоб ув'язнений міг отримати користь від дієти, максимально наближеної до його переконань.

Апеляція була визнана федеральним судом Швейцарії неприйнятноюву червні 2020 року. Після цього адвокат ув'язненого передав справу в ЄСПЛ. До апеляції приєднався колишній пацієнт швейцарської психіатричної лікарні. Він заявив, що йому теж було відмовлено в доступі до веганської дієти. Страсбурзький суд задовольнив апеляцію.

У своєму рішенні суд попросив Швейцарію розглянути питання, чи порушила женевська в'язниця статтю 9 Європейської конвенції з прав людини. У ній говориться, що "кожна людина має право на свободу думки, совісті та релігії".

Швейцарія тепер має три-чотири місяці, щоб відповісти на питання ЄСПЛ. Після цього Європейський суд, напевно, роз'яснить свою позицію щодо того, чи закріплене в конвенції право на веганське харчування у в'язниці та лікарні.

Нагадаємо, вчені стверджують, що відмова від м'яса робить людей депресивними. Однак прихильники "зеленої" дієти відмовляються вірити дослідженню.

Водночас через інфляцію у світі вперше впали продажі рослинного м'яса. Споживачів лякає його досить висока вартість.