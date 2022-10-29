Cамый жуткий случай за 20 лет: британка держала в доме 95 собак с мертвыми щенками

Животные жили в загаженных помещениях, у некоторых даже не было воды и еды.

Related video

Жительницу Великобритании Джулию Нькомб осудили за жестокое обращение с животными, после того как правоохранители нашли в ее доме 95 собак и мертвых щенков. Подробности истории сообщает издание Express.

В сентябре 2020 года полиция посетила дом 42-летней Джулии Нькомб в городе Ньюпорт и обнаружила там десятки такс, лабрадоров и французских бульдогов, которые содержались в ужасных условиях. Представители Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) провели инспекцию и забрали 90 собак. Защитники сказали, что это был самый худший случай, с которыми они сталкивались за последние 20 лет.

Сотрудники RSPCA обнаружили, что 78 питомцев не имели доступа к еде и воде — многие из них могли попить лишь выбежав на улицу во время дождя. Большинство собак держали в вольерах, загаженных фекалиями, которые оборудовали прямо в комнатах.

[ + – ] Собаки в доме Джулии Ньюкомб Фото: Express

"Весь дом превратился в одну большую отвратительную конуру", — рассказали представители организации.

Во дворе женщины правоохранители обнаружили несколько хозяйственных построек, где условия были еще хуже, чем в доме. Животные содержались в темноте среди ужасной вони — воздух был настолько едким из-за амиака, что у инспектора начало болеть горло. В некоторых помещениях и за пределами владений сотрудники RSPCA нашли мертвых щенков, которые уже начали разлагаться.

Защитники животных потратили несколько дней, чтобы вывезти собак и разместить их в приютах. Ветеринары обнаружили у нескольких питомцев серьезные заболевания, некоторых пришлось усыпить, некоторые умерли сами. Впрочем, многие выздоровели и даже родили щенков.

[ + – ] Собаки в доме Джулии Ньюкомб Фото: Express

27 октября 2022 года суд Ньюпорта запретил Джулии Нькомб содержать собак в течение пяти и выписал штраф в размере 1000 фунтов стерлингов. Судья Софи Томас также обязала подсудимую в течение 12 месяцев пройти специальные программы для женщин.

Адвокат Алекс Веллер заявил, что Джулия Ньюкомб стала жертвой домашнего насилия и находилась в ужасном эмоциональном состоянии, когда офицеры обнаружили собак. По его словам, после суда женщине вернули нескольких кошек, а за время расследования она кардинально изменила свою жизнь, в том числе убралась в доме и поступила учиться, намереваясь найти хорошую работу после получения диплома, пока же получает материальную помощь от государства.

Недавно самая старая собака в мире по кличке Пебблз умерла в возрасте 23 лет. Той-фокстерьер попала в Книгу рекордов Гиннеса, и за свою долгую жизнь родила 32 щенков.

Японские ученые выяснили, что собаки осуждают хозяев за глупые поступки. Как показали эксперименты, лучше всего компетентность человека оценивают самки.