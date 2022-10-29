Найгірший випадок за 20 років: британка тримала в будинку 95 собак з мертвими цуценятами

Тварини жили у брудних та смердючих приміщеннях, у деяких навіть не було води та їжі.

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Мешканку Великобританії Джулію Нькомб засудили за жорстоке поводження з тваринами після того, як правоохоронці знайшли в її будинку 95 собак та мертвих цуценят. Подробиці історії повідомляє видання Express.

У вересні 2020 року поліція відвідала будинок 42-річної Джулії Нькомб у місті Ньюпорт і виявила там десятки такс, лабрадорів та французьких бульдогів, які утримувалися у жахливих умовах. Представники Королівського товариства із запобігання жорстокому поводженню з тваринами (RSPCA) провели інспекцію та забрали 90 собак. Захисники сказали, що це був найгірший випадок, з яким вони стикалися за останні 20 років.

Співробітники RSPCA виявили, що 78 вихованців не мали доступу до їжі та води — багато хто з них міг попити лише вибігши на вулицю під час дощу. Більшість собак тримали у вольєрах, забруднених фекаліями, які обладнали просто у кімнатах.

[ + – ] Собаки в будинку Джулії Ньюкомб Фото: Express

"Весь будинок перетворився на одну велику огидну будку", — розповіли представники організації.

На подвір'ї жінки правоохоронці виявили кілька господарських споруд, де умови були ще гіршими, ніж у будинку. Тварини утримувалися в темряві серед жахливого смороду — повітря було настільки їдким через аміак, що інспектор почав боліти горло. У деяких приміщеннях та за межами володінь співробітники RSPCA знайшли мертвих цуценят, які вже почали розкладатися.

Захисники тварин витратили кілька днів, щоб вивезти собак та розмістити їх у притулках. Ветеринари виявили у кількох вихованців серйозні захворювання, деяких довелося приспати, дехто помер сам. Втім, багато з них одужали і навіть народили цуценят.

[ + – ] Собаки в будинку Джулії Ньюкомб Фото: Express

27 жовтня 2022 року суд Ньюпорта заборонив Джулії Нькомб утримувати собак протягом п'яти і виписав штраф у розмірі 1000 фунтів стерлінгів. Суддя Софі Томас також зобов'язала підсудну протягом 12 місяців пройти спеціальні програми для жінок.

Адвокат Алекс Веллер заявив, що Джулія Ньюкомб стала жертвою домашнього насильства і перебувала у жахливому емоційному стані, коли офіцери виявили собак. За його словами, після суду жінці повернули кількох кішок, а за час розслідування вона кардинально змінила своє життя, у тому числі прибралася в будинку і вступила вчитися, маючи намір знайти хорошу роботу після отримання диплома, поки що отримує матеріальну допомогу від держави.

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