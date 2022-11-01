Хэллоуин в Оклахоме: американских детей "обстреляли" из HIMARS конфетами (видео)

Для многих американцев видео запуска HIMARS с лакомствами будет выглядеть очень странно, но для семей военнослужащих из базы "Форт Силл" это просто всего лишь еще один праздничный день.

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В американском штате Оклахома во время празднования Хэллоуина детям раздали сладости необычным образом. Военнослужащие из базы "Форт-Силл" осуществили залп конфетами из реактивной системы залпового огня HIMARS, после чего дети в костюмах начали наперегонки собирать лакомства. Видео было опубликовано на официальной странице Fort Sill в Twitter.

На ролике дети в маскарадных костюмах по случаю Хэллоуина бегают по площади и собирают конфеты, которые выпустили из РСЗО. Упавшие на пол лакомства они собирали наперегонки и клали себе в карманы и корзинки.

"Как еще вы могли бы ожидать, что мы будем давать детям конфеты на Хеллоуин? Открыть огонь!!!" — говорится в публикации.

Американские военные в шутку назвали видео "Огневая Миссия", а позже опубликовали пост, где для своих гостей устроили угощение в формате "trunk and treat", украсив технику декорациями на тему Хэллоуина.

"База 1-78 FA не шутила, когда заявила, что устраивает Trunk-or-Treat", — написали военные.

[ + – ] Хэллоуин на военной базе Форт-Силл в Оклахоме

[ + – ] Военнослужащие базы 1-78 FA "Форт-Силл" пустроили праздник для своих детей

"Форт Силл" — это база в штате Оклахома с населением около 10 000 человек. Она является домом для полевой артиллерийской школы армии США, где солдаты учатся пользоваться таким оружием, как HIMARS.

Американские военные базы по все стране, как правило, имеют свою собственную культуру. Военнослужащие живут там со своими семьями и празднуют праздники вместе с семьями своих коллег. И хотя для многих жителей страны видео запуска HIMARS с конфетами будет выглядеть очень странно, но для семей военнослужащих это просто очередной праздничный день на территории военного объекта.

Ранее сообщалось, что в Сеуле во время празднования Хэллоуина погибли 151 человек. Трагедия произошла в результате давки в центре города. По данным спасателей, около 50 человек умерли в результате остановки сердца.

Среди погибших иностранцев есть выходцы из Ирана, Узбекистана, Китая, Норвегии и России. В связи с трагическим происшествием в Южной Корее был объявлен национальный траур.