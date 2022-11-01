Геловін в Оклахомі: американських дітей "обстріляли" з HIMARS цукерками (відео)

Для багатьох американців відео запуску HIMARS із ласощами матиме дуже дивний вигляд, але для сімей військовослужбовців із бази "Форт Сілл" це просто лише один святковий день.

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В американському штаті Оклахома під час святкування Геловіну дітям роздали солодощі незвичайним способом. Військовослужбовці з бази "Форт-Сілл" здійснили залп цукерками з реактивної системи залпового вогню HIMARS, після чого діти в костюмах почали наввипередки збирати ласощі. Відео було опубліковано на офіційній сторінці Fort Sill у Twitter.

На ролику діти в маскарадних костюмах з нагоди Геловіну бігають по площі та збирають цукерки, які випустили з РСЗВ. Вони збирали їх наввипередки та клали цукерки собі в кишені та кошики.

"Як ще ви могли б очікувати, що ми даватимемо дітям цукерки на Геловін? Відкрити вогонь!!!" — ідеться в публікації.

Американські військові жартома назвали відео "Вогнева Місія", а пізніше опублікували пост, де для своїх гостей влаштували частування у форматі trunk and treat, прикрасивши техніку декораціями на тему Геловіну.

"База 1-78 FA не жартувала, коли заявила, що влаштовує Trunk-or-Treat", — написали військові.

[ + – ] Геловін на військовій базі Форт-Сілл в Оклахомі

[ + – ] Військовослужбовці бази 1-78 FA "Форт-Сілл" влаштували свято для своїх дітей

"Форт Сілл" — це база в штаті Оклахома з населенням близько 10 000 осіб. Вона є домом для польової артилерійської школи армії США, де солдати навчаються користуватися такою зброєю як HIMARS.

Американські військові бази по всій країні зазвичай мають свою власну культуру. Військовослужбовці живуть там зі своїми сім'ями та святкують свята разом із сім'ями своїх колег. І хоча для багатьох жителів країни відео запуску HIMARS із цукерками матиме дуже дивний вигляд, але для сімей військовослужбовців це просто черговий святковий день на території військового об'єкта.

Раніше повідомлялося, що в Сеулі під час святкування Геловіну загинула 151 особа. Трагедія сталася внаслідок тисняви в центрі міста. За даними рятувальників, близько 50 людей померли внаслідок зупинки серця.

Серед загиблих іноземців є вихідці з Ірану, Узбекистану, Китаю, Норвегії та Росії. У зв'язку з трагічною подією в Південній Кореї оголосили національну жалобу.