Впервые у берегов Южной Кореи: Пхеньян и Сеул "обменялись" пусками ракет, — Reuters

Издание пишет, что президент Южной Кореи пообещали ответить на провокации северного соседа быстро и решительно.

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Северокорейская баллистическая ракета приземлилась менее чем в 60 километрах от побережья Южной Кореи. Южная Корея ответила запуском своих ракет. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что северокорейская ракета приземлилась за пределами территориальных вод Южной Кореи, но к югу от Северной ограничительной линии (NLL), спорной межкорейской морской границы. Президент Южной Кореи Юн Сук Ель назвал этот запуск "эффективным актом территориального вторжения".

В материале сказано, что южнокорейские военные самолеты в ответ выпустили три ракеты класса "воздух-земля" в сторону моря к северу от NLL. Ранее администрация президента пообещала "быстрый и решительный ответ" на провокации со стороны КНДР.

Как рассказал местный житель из Южной Корей журналистам Reuters, было видно, как ракета упала в открытое море. Сообщений воздушной тревоги он не получал.

Издание напомнило, что Соединенные Штаты и Южная Корея начали в понедельник одни из своих крупнейших совместных военно-воздушных учений. В учениях, получивших название "Бдительный шторм", участвуют сотни боевых самолетов с обеих сторон, которые проводят тренировочные атаки 24 часа в сутки.

Ранее Фокус сообщал, что КНДР угрожает применить ядерное оружие из-за учений Южной Кореи и США. В Пхеньяне заявили, что США и Южная Корея столкнутся с самыми ужасными последствиями в истории.

Враждебность на Корейском полуострове в последние месяцы усилилась, когда Северная Корея провела испытания ряда ракет, способных нести ядерные боеголовки, и приняла закон, разрешающий упреждающее применение своего ядерного оружия в широком диапазоне ситуаций.

Еще напомним, что КНДР ранее запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Журналисты пишут, что ракета пролетела над Японией. В правительстве страны заявили, что Северная Корея запустила межконтинентальную ракету, которая может пролететь 3000 километров.