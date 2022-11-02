Вперше біля берегів Південної Кореї: Пхеньян і Сеул "обмінялися" пусками ракет, — Reuters

Видання пише, що президент Південної Кореї пообіцяли відповісти на провокації північного сусіда швидко та рішуче.

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Північнокорейська балістична ракета приземлилася менш ніж за 60 кілометрів від узбережжя Південної Кореї. Південна Корея відповіла запуском своїх ракет. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що північнокорейська ракета приземлилася за межами територіальних вод Південної Кореї, але на південь від Північної обмежувальної лінії (NLL), спірного міжкорейського морського кордону. Президент Південної Кореї Юн Сук Єль назвав цей запуск "ефективним актом територіального вторгнення".

У матеріалі сказано, що південнокорейські військові літаки у відповідь випустили три ракети класу "повітря-земля" у бік моря на північ від NLL. Раніше адміністрація президента пообіцяла "швидку та рішучу відповідь" на провокації з боку КНДР.

Як розповів місцевий житель із Південної Кореї журналістам Reuters, було видно, як ракета впала у відкрите море. Повідомлень повітряної тривоги він не отримував.

Видання нагадало, що Сполучені Штати та Південна Корея розпочали у понеділок одні зі своїх найбільших спільних військово-повітряних навчань. У навчаннях, які отримали назву "Пильний шторм", беруть участь сотні бойових літаків з обох сторін, які проводять тренувальні атаки 24 години на добу.

Раніше Фокус повідомляв, що КНДР загрожує застосувати ядерну зброю через навчання Південної Кореї та США. У Пхеньяні заявили, що США та Південна Корея зіштовхнуться з найжахливішими наслідками в історії.

Ворожість на Корейському півострові останніми роками посилилася, коли Північна Корея провела випробування низки ракет, здатних нести ядерні боєголовки, і ухвалила закон, що дозволяє запобігти застосуванню своєї ядерної зброї в широкому діапазоні ситуацій.

Ще нагадаємо, що КНДР раніше запустила балістичну ракету у бік Японії. Журналісти пишуть, що ракета пролетіла над Японією. В уряді країни заявили, що Північна Корея запустила міжконтинентальну ракету, яка може пролетіти 3000 км.