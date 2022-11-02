Бальзамами "Бугульма" и "Тайга": рестораторы РФ нашли, чем заменить ликер Jägermeister

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Вадим Прасов заявил, что приостановка поставок немецкого ликера в РФ не станет "большой потерей", а в стране есть множество альтернатив.

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Российские рестораторы намерены заменить ликер Jägermeister бальзамами "Бугульма" и "Тайга", после того, как немецкий производитель официально приостановил поставки продукции в РФ. Об этом сообщает российское издание "Ведомости".

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов заявил журналистам, что приостановка поставок Jägermeister в РФ не станет "большой потерей". По его словам, в стране есть множество альтернатив. Кроме того, остатков немецкого ликера должно хватить на полгода, а в дальнейшем можно использовать "параллельный импорт" — ввоз продукции через третьи страны без разрешения правообладателей.

"С точки зрения бальзамов, на российском рынке достаточно альтернатив: есть бальзам "Бугульма", есть бальзамы "Тайга"", — отметил Прасов.

Владелец одного из московских ресторанов Сергей Миронов заявляет, что Jägermeister "не самый ходовой" напиток, поэтому его запасов должно хватить на 6 месяцев.

В сентябре Минпромторг РФ предложил включить алкоголь в перечень товаров, ввозимых по так называемому "параллельному импорту". В документе, в частности, упоминается и ликер Jägermeister.

Что известно о российских бальзамах?

"Бугульма" — марка темного бальзама с крепостью 40°. Он производится российским предприятием "Татспиртпром" и считается одним из самых популярных сувениров Татарстана. Его цена в российских магазинах составляет 444 рублей (241 грн) за 0,5 л.

Бальзам "Тайга" является безалкогольным. Для приготовления алкогольных напитков его нужно развести с водкой. Цена "Тайги" — 290 рублей (173 грн) за 0,25 л.

Напомним, 28 июня сообщалось, что британская компания Diageo, владеющая торговыми марками Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys и Captain Morgan, уходит с российского рынка.

В марте российский рынок покинула американская компания Brown-Forman, которая производит известный виски Jack Daniel's и водку Finlandia