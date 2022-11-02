Бальзамами "Бугульма" та "Тайга": ресторатори РФ знайшли, чим замінити лікер Jägermeister

Віцепрезидент Федерації рестораторів та готельєрів РФ Вадим Прасов заявив, що призупинення постачання німецького лікеру у РФ не стане "великою втратою", а в країні є безліч альтернатив.

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Російські ресторатори мають намір замінити лікер Jägermeister бальзамами "Бугульма" та "Тайга", після того, як німецький виробник офіційно призупинив постачання продукції у РФ. Про це повідомляє російське видання "Ведомости".

Віцепрезидент Федерації рестораторів та готельєрів Росії Вадим Прасов заявив журналістам, що призупинення постачання Jägermeister у РФ не стане "великою втратою". За його словами, у країні є безліч альтернатив. Окрім того, залишків німецького лікеру має вистачити на пів року, а надалі можна використовувати "паралельний імпорт" — ввезення продукції через треті країни без дозволу правовласників.

"З погляду бальзамів на російському ринку достатньо альтернатив: є бальзам "Бугульма", є бальзами "Тайга"", — зазначив Прасов.

Власник одного з московських ресторанів Сергій Миронов заявляє, що Jägermeister "не ходовий" напій, тому його запасів має вистачити на 6 місяців.

У вересні Мінпромторг РФ запропонував включити алкоголь до переліку товарів, що ввозяться за так званим "паралельним імпортом". У документі зокрема згадується і лікер Jägermeister.

Що відомо про російські бальзами?

"Бугульма" — марка темного бальзаму з міцністю 40 °. Його виробляє російське підприємство "Татспіртпром", він вважається одним із найпопулярніших сувенірів Татарстану. Його ціна у російських магазинах становить 444 рублів (241 грн) за 0,5 л.

Бальзам "Тайга" є безалкогольним. Для приготування алкогольних напоїв потрібно розвести з горілкою. Ціна "Тайги" — 290 рублів (173 грн) за 0,25 л.

Нагадаємо, 28 червня повідомлялося, що британська компанія Diageo, яка володіє торговими марками Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys і Captain Morgan, йде з російського ринку.

У березні російський ринок залишила американська компанія Brown-Forman, яка виробляє відомий віскі Jack Daniel's та горілку Finlandia.