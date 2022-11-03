"Грустно и точка": в Москве организовали выставку ритуальных услуг "Некрополь-2022" (фото)

Гости выставки могли наблюдать за конкурсом на лучшую похоронную бригаду, сделать фото с юношей в гробу, а также стать свидетелями шоу-показа траурной моды.

Related video

С 1 по 3 ноября в Москве проходит выставка ритуальных услуг "Некрополь-2022", гости которой могли ознакомиться с последними достижениями в оформлении погребальных церемоний. На выставке представлены новые модели гробов, надгробий, крестов и различный погребальных аксессуаров. Гостям предлагают поучаствовать в художественных и музыкальных конкурсах, а также сфотографироваться с юношей в гробу. О ходе выставки говорится на российском ресурсе "Некрополь -World Russia 2022".

[ + – ] В Москве проходит выставка "Некрополь-2022"

[ + – ] Новые модели гробов

Организаторы отмечают, что главная идея выставки заключается в том, чтобы сформировать новое отношение общества к этическим, социальным и экологическим аспектам деятельности похоронных служб в контексте нового понимания философии смерти.

"Необходимо изменить установки в обществе, показать, что смерть должна быть такой же красивой, как и рождение ребенка. Ведь наше общество, погрязшее в социальных и политических потрясениях, игнорировало эту древнюю и вечную проблему", — сказал основатель первого частного крематория в Новосибирске бизнесмен Сергей Якушин.

[ + – ] Организаторы "Некрополь-2022" убеждены, что смерть должна быть такой же красивой, как и рождение ребенка

[ + – ] Организаторы "Некрополь-2022" не обошли вниманием основателя компании Apple

[ + – ] Аксесуары могли заинтересовать любителей творчества У. Шекспира

Организаторы придумали довольно оригинальную программу для гостей. В ходе мероприятия публика могла наблюдать мастер-класс церемониймейстеров, обивщиков гробов, флористов и других специалистов данной отрасли. Также гостям представилась возможность увидеть конкурсы на лучшую похоронную бригаду, лучшего гравировщика — желающие могли пройти курсы повышения квалификации.

[ + – ] На выставке были представлены различные модели гробов

[ + – ] Шоу-показ траурной моды на фоне элитных гробов

Одним из ярких моментов было проведение шоу-показа траурной моды и творческих костюмов авторского проекта "Преображения". Не менее яркими были также танцы с дрессированными змеями.

Авторы моделей современной одежды для погребальных церемоний использовали в своих решениях названия новых российских брендов. В частности, на фоне последних событий недвусмысленно выглядит футболка с надписью "Грустно и точка". Как одни из самых заинтересованных лиц на выставке присутствовали и представители духовенства РПЦ.

[ + – ] Актуальная надпись "Грустно и точка"

Важно

Стильные похороны. В РФ создали расписные дизайнерские гробы

Ранее сообщалось, что в Белгороде на свалку выбросили цинковые гробы, в которых в РФ доставляют ликвидированных российских солдат. Местные жители обратились с жалобами на фирму, предоставляющую ритуальные услуги, и заявили что похоронное бюро выбрасывает цинковые гробы, что предназначены для транспортировки погибших россиян.