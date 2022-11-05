В Южной Корее шахтеры девять дней прожили в обрушенной шахте на сухом кофе, — BBC

Пожилые мужчины построили палатку из подручных средств. Чтобы продержаться до прихода спасателей, им пришлось пить стекающую с потолка воду и есть растворимый кофе.

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Двое шахтеров из Южной Кореи девять дней провели под землей после обрушения шахты в округе Бонхва. Об этой истории стало известно сайту BBC News.

Мужчин возрастом 56 и 62 года завалило в цинковом руднике на глубине почти 200 метров, где они в тот момент работали. Шахтеры не могли выбраться самостоятельно, но всеми силами пытались выжить в тяжелых условиях. Они разожгли костер и построили из пластика палатку, чтобы греться, и ели растворимый кофе, чтобы не умереть с голоду, и пили воду, капающую с потолка.

Власти начали спасательную операцию, просверлили узкое отверстие и запустили камеру, чтобы найти рабочих — они оказались сидящими плечом к плечу в помещении, куда сходятся несколько шахтных стволов. Ночью 4 ноября спасатели разобрали завалы, подняли пострадавших на поверхность и отправили в больницу.

По словам племянницы одного из шахтеров, дядя сначала не смог ее узнать, поскольку почти десять дней провел в темноте, закрыв глаза специальной маской. После медицинского осмотра врачи пришли к выводу, что горняки легко отделались и вскоре полностью поправятся.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель назвал спасение шахтеров "чудесным" случаем. "Спасибо и еще раз спасибо за то, что вы благополучно вернулись с перекрестка жизни и смерти", — обратился он к рабочим.

Ранее кота спасли из-под завалов после атаки Киева дронами-камикадзе 17 октября. Питомец по кличке Филя оказался под обломками четырехэтажного жилого дома. Сотрудники ГСЧС аккуратно вытащили его на поверхность, завернули в термоодеяло и передали соседке владельцев, которых на тот момент не оказалось рядом.

В мае 115 шахтеров застряли под землей в Торецке Донецкой области из-за отключения электроэнергии. Перебои со светом в Бахмутском и Краматорском районах начались в результате боев ВСУ с российской армией.