У Південній Кореї шахтарі дев'ять днів прожили в обваленій шахті на сухій каві, — BBC

Літні чоловіки збудували намет із підручних засобів. Щоб протриматися до приходу рятувальників, їм довелося пити воду, що стікає зі стелі, і їсти розчинну каву.

Related video

Двоє шахтарів із Південної Кореї дев'ять днів провели під землею після обвалення шахти в окрузі Бонхва. Про цю історію стало відомо сайту BBC News.

Чоловіків віком 56 та 62 роки завалило у цинковому руднику на глибині майже 200 метрів, де вони на той момент працювали. Шахтарі не могли вибратися самостійно, але з усіх сил намагалися вижити у важких умовах. Вони розпалили багаття і побудували з пластику намет, щоб грітися, і їли розчинну каву, щоб не померти з голоду, і пили воду, що капає зі стелі.

Влада розпочала рятувальну операцію, просвердлила вузький отвір і запустила камеру, щоб знайти робітників — вони виявилися сидячими пліч-о-пліч у приміщенні, куди сходяться кілька шахтних стволів. Вночі, 4 листопада, рятувальники розібрали завали, підняли постраждалих на поверхню та відправили до лікарні.

За словами племінниці одного із шахтарів, дядько спочатку не зміг її впізнати, оскільки майже десять днів провів у темряві, заплющивши очі спеціальною маскою. Після медичного огляду лікарі дійшли висновку, що гірники легко відбулися і незабаром повністю одужають.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль назвав порятунок шахтарів "чудовим" випадком. "Дякую і ще раз дякую за те, що ви благополучно повернулися з перехрестя життя та смерті", — звернувся він до робітників.

Раніше кота врятували з-під завалів після атаки Києва дронами-камікадзе 17 жовтня. Улюбленець, на прізвисько Філя, опинився під уламками чотириповерхового житлового будинку. Співробітники ДСНС акуратно витягли його на поверхню, загорнули в термоковдру та передали сусідці власників, яких на той момент не було поруч.

У травні 115 шахтарів застрягли під землею у Торецьку на Донеччині через відключення електроенергії. Перебої зі світлом у Бахмутському та Краматорському районах почалися внаслідок боїв ЗСУ з російською армією.